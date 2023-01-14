過期巴沙魚多達39噸！台中連鎖餐飲業者囤貨被法辦

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台中西區連鎖餐飲業者經稽查發現囤貨39噸過期巴沙魚、芙蓉魚570公斤，以及醬料與配料等食材56.68公斤，且涉嫌改標照賣。所有過期產品已全數封存，避免流入市面，該業者也被台中市衛生局與檢調單位移送法辦。

巴沙魚是鯰魚的別名，是常用的台菜與鐵板料理食材，然而台中西區某連鎖餐飲業者被民眾檢舉儲存過期巴沙魚，台中衛生局因此於昨（13日）聯合南投、彰化縣衛生局到該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及加盟業者西屯店、南投埔里店，及彰化縣員林店等3家同步稽查。

根據自由時報，這家餐廳就是知名連鎖「江小魚酸菜火鍋」，不只使用過期食材，衛生局還指出該業者儲存及將過期品重新標示，販售給下游不知情的加盟商，涉違反刑事詐欺行為。至於使用過期品，已違反食品安全衛生管理法，亦即食品逾有效日期者不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法處辦；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，也可向衛生局反映，共同把關食品安全。

根據壹蘋新聞網，若在Facebook上搜尋江小魚台中公益路總店、大墩店臉書官網，業者已經暫時關閉或移除，已看不到任何資訊。