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【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/14 15:48
華航1月驚傳個資外洩遭駭客以網路信件勒贖。

華航1月驚傳個資外洩遭駭客以網路信件勒贖。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）華航會員資料庫外洩，駭客陸續將60筆台灣政商明星個資公布在國外論壇上，包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、名模林志玲等人都受害。華航今（14）日表示，經清查外洩個資與資料庫不盡相符，目前尚不知來源，將全力配合警方調查。

華航會員資料庫傳遭入侵，駭客於本月4日及11日，將到手的重量級個資釋出，包括華航會員編號、中英文姓名、出生年月日、電郵以及手機號碼等。

駭客更以華航不肯承認個資外洩為由，要脅公布包含300萬名會員資料在內的敏感資訊，更鼓吹受害會員提出集體訴訟，向華航索取每人16.6元至666美元（約新台幣498元至2萬元）的損害賠償。

據網媒報導，目前個資遭公布的華航會員皆為政商界大佬與藝人名嘴，包括賴清德、外交部長吳昭燮、駐美代表蕭美琴，前台北市長柯文哲，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉，藝人林志玲、徐熙娣、隋棠、名嘴周玉寇、陳文茜等人。

華航7日曾經對外證實收到匿名網路勒索信件，稱當時已即刻報警並依法通報主管機關，在第一時間有效採取防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，並配合警方追查事件及釐清原因。此外，華航也全面檢視系統安全，確保資安防護，將持續嚴格落實保護個資，強化資安。

華航強烈譴責非法行為，已發信通知華夏會員，再次提醒定期修改密碼以保障個資安全，並妥善保管帳號密碼，勿將資料交付他人，避免遭不當利用，也提醒不可轉傳散布他人個資，避免觸法涉及刑責。
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更新時間 : 2023-01-14 16:21 GMT+08:00

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