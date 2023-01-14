COVID最強變異株 歐洲疾管中心： XBB.1.5將於2個月內成為歐洲主流

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）最強Omicron亞變種XBB.1.5席捲全美，短短1個月成主流變異株，歐洲疾病預防管制中心於瑞典時間13日指出，XBB.1.5將於未來2個月內也成為歐洲主流變異株。專家指出，沒有跡象顯示XBB.1.5在重症及致死上比先前的變異株更具殺傷力。

外媒報導，XBB.1.5因具高度免疫逃脫能力，且更容易與人體細胞受體結合，提高感染率，被稱為最強變異株。根據世界衛生組織（WHO）於11日首度公布的快速風險評估報告中指出，目前XBB.1.5已出現在全球38個國家與地區，其中82%的案例來自美國，8%的案例在英國，2%在丹麥。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，XBB.1.5於10月首度在當地現蹤，目前佔該國確診案例的27%以上，且XBB.1.5在美國傳播的速度比其他變異株快了12.5%。

儘管當前XBB.1.5確診案例僅佔歐洲病例的2.5%，但歐洲疾病預防管制中心（ECDC）引用數位模型指出，XBB.1.5預估將於「1至2個月後」成為歐盟主流變異株，

英國利茲大學（University of Leeds）病毒學家羅伯茲（Grace Roberts）分析，XBB.1.5與其前身XBB.1非常相似，但其中棘蛋白發生突變，這也成為病毒被允許進入人體細胞的關鍵。羅伯茲指出，沒有數據顯示XBB.1.5在重症及致死上比先前的變異株更具殺傷力。

世衛仍在評估相關數據，但也表示XBB.1.5並未攜帶任何已知會增加病症嚴重性的突變。

歐洲疾管中心則強調，XBB.1.5對一般大眾造成的風險估計不高，但「對長者、未接種疫苗者與免疫系統低弱者等脆弱族群而言，所承受的風險介於中度到高度之間」。

羅伯茲也呼籲，沒有必要對XBB.1.5感到恐慌，「我認為現在不需採取任何激烈的行動」，但各國持續監測XBB.1.5的進程仍然相當重要。