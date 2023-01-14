1/14台灣增20,149例本土、263例境外移入及47例死亡

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增20,412例COVID-19確定病例，分別為20,149例本土個案及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡(其中1例為境外移入個案)。



指揮中心表示，今日新增之20,149例本土病例，為9,113例男性、11,027例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,306例)、臺中市(2,448例)、高雄市(2,229例)、桃園市(2,223例)、臺北市(2,222例)、臺南市(1,609例)、彰化縣(851例)、新竹縣(611例)，新竹市(513例)、苗栗縣(496例)、屏東縣(451例)、基隆市(367例)、雲林縣(364例)、嘉義縣(310例)、南投縣(309例)、宜蘭縣(306例)、嘉義市(169例)、花蓮縣(143例)、金門縣(90例)、臺東縣(88例)、澎湖縣(44例)。



指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為29例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月25日至今(2023)年1月11日，死亡日期介於今年1月1日至今年1月11日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增263例境外移入個案中，為185例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月14日至今年1月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,205,347例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,014,194例排除)，其中9,188,207例確診，分別為44,790例境外移入、9,143,363例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,802例COVID-19死亡病例，其中15,782例本土，個案居住縣市分布為新北市3,071例、臺北市1,722例、臺中市1,677例、高雄市1,573例、臺南市1,175例、桃園市1,162例、彰化縣1,022例、屏東縣614例、雲林縣517例、南投縣506例、苗栗縣436例、嘉義縣411例、宜蘭縣331例、基隆市321例、嘉義市269例、花蓮縣268例、新竹縣260例、臺東縣198例、新竹市171例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

此外，今天有1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有高血壓和糖尿病等慢性病史，接種3劑疫苗， 去年12月29日快篩陽性確診採居家照護，今年1月5日突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。