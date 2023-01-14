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台美21世紀貿易倡議第二回談判今登場 盼取得首批協議簽署時間

台灣方面仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，並訂立簽署時間。

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/01/14 12:11
「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判於14日在台北登場。（圖／中央社）

「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判於14日在台北登場。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台美21世紀貿易倡議第二輪談判今（14）日到17日在台北登場。美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶逾20人團隊來台參與談判。經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，倡議正按部就班進行，雙方觀念性意見相當一致，盼有好進展。

台美自去年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，於該年8月18日啟動談判，11月上旬於美國紐約首次進行實體談判會議，今日至17日於台北舉行第二回合談判。

本次我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，會同多個部會及經貿辦等單位人員出席；美方此次則由USTR助理貿易代表麥卡廷領軍，大陣仗逾20人來台進行談判，經貿辦預計將於談判結束後對外說明成果。

台美21世紀貿易倡議議題11項包括貿易便捷化、良好法規實務、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國營事業以及非市場政策及措施。

中央社報導引述情官員指出，談判將觸及11項議題，台灣方面仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，但仍需視本次談判進程，即便達到簽協議的程度，雙方還須再度確認文字，約定下次簽署時間。

鄧振中受訪也表示，台美21世紀貿易倡議經過長時間的努力，正按部就班進行，雙方對觀念性的討論意見相當一致，討論將按照文本逐一進行。美方代表團相當龐大，台灣則鎖定4項議題，首日談判無法預計成果，但期待會有好進展。

鄧振中也重申，台灣的目標就是希望在今年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。
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