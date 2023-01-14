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重申台海和平穩定　美日領袖峰會聯合聲明：和平解決兩岸議題

日本首相岸田文雄與美國總統拜登就應對中國、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，以及深化美日在攸關國安的領域的合作，推動美日聯盟現代化。以及台海議題進行討論。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/14 10:34
日本首相岸田文雄與美國總統拜登美東時間13日於華盛頓會晤。(圖／美聯社）

日本首相岸田文雄與美國總統拜登美東時間13日於華盛頓會晤。(圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國總統拜登與日本首相岸田文雄於美東時間13日在華府會晤，在美日領袖峰會聯合聲明中，再度重申維持台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式處理兩岸議題。這是一周內美日第兩度公開力挺。

岸田文雄９日展開七大工業國集團（G7）訪問行程，與法國、義大利、英國和加拿大領導人會晤，最後一站落腳美國華府，與拜登就應對中國、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，以及深化美日在攸關國安的領域的合作，推動美日聯盟現代化。

本次聯合聲明中提及台灣議題，美日重申強調維持台海和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，「我們鼓勵以和平方式處理兩岸議題。」這與11日美日外長與防長在「2+2」安保諮商會議會後聯合聲明的立場一致。

中央社報導，相較於「2+2」會後聯合聲明直指中國為「美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，美日領袖峰會聯合聲明指出，中方的作為與以規範為基礎的國際秩序不一致，和北韓挑釁行徑並列，使印太區域面臨越來越多的挑戰；美日透過聲明呼籲北京提供足夠透明的疫情訊息，使全球能準備好應對可能潛在的變種病毒。

聯合聲明指出，「美日聯盟仍是印太區域和平、安全與繁榮的基石。」美國將持續以核能力在內的所有能力來堅定捍衛日本，拜登重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。

此外聲明也指出，美日將共同調整軍力部署與嚇阻能力，以應對網路和太空領域等新威脅；雙方也重申將持續制裁俄羅斯，支持烏克蘭，關切俄羅斯揚言對烏克蘭動用核武。

台灣外交部台北時間今（14）日上午表示，感謝美國、日本政府繼本月11日「美日安全諮商（2+2）會議」後，於同一週內兩度公開力挺台海和平穩定。

外交部指出，近期以來，中國威權主義不斷向外擴張，並挑戰全球民主秩序，已經引起全球自由民主國家紛紛表達關切，維繫台海和平顯然已成為國際社會的普遍共識。台灣作為印太區域負責任的成員，除將持續強化本身自我防衛能力，抵禦各種可能威脅，也將與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛台海安全，共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。
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更新時間 : 2023-01-14 16:21 GMT+08:00

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