TikTok法國踢鐵板 因違反cookie規定遭重罰1.6億台幣

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會（CNIL）」日前認定（抖音）TikTok的cookie追蹤有違法缺陷，導致使用者無法輕易拒絕cookie追蹤，因此今（13日）判定這家科技巨頭需罰款500萬歐元（約1.6億新台幣）。

外媒報導，法國CNIL監管機構2021年6月的調查發現，使用者要在TikTok上拒絕cookie追蹤不像接受它那麼容易，也就是說，使用者需要經過多次點擊才能拒絕所有cookie請求，但接受的按鈕卻只簡單許多，直到2022年2月，TikTok的使用者才能按下全部拒絕的按鍵，因此CNIL決議開罰約1.6億新台幣的重金罰款。

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CNIL指出，TikTok讓人更容易接受cookie追蹤且沒有「足夠準確的」告訴使用者cookie的目的，然而CNIL認為，保護用戶隱私仍是TikTok的首要任務，因此判定TikTok違反法國數據保護法第82條。

根據外媒，法國監管機構近年來對大型科技公司的cookie使用採取一系列執法行動，包含Amazon、Google、Facebook和微軟等公司處以巨額罰款和更正令。此外，法國也祭出電子隱私指令指南，其中規定廣告追蹤需要徵得使用者同意。