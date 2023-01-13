Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

TikTok法國踢鐵板 因違反cookie規定遭重罰1.6億台幣

法國監管機構近年來對大型科技公司的cookie使用採取一系列執法行動，包含Amazon、Google、Facebook和微軟等公司處以巨額罰款和更正令。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/01/13 20:55
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會（CNIL）」日前認定（抖音）TikTok的cookie追蹤有違法缺陷，導致使用者無法輕易拒絕cookie追蹤，因此今（13日）判定這家科技巨頭需罰款500萬歐元（約1.6億新台幣）。

外媒報導，法國CNIL監管機構2021年6月的調查發現，使用者要在TikTok上拒絕cookie追蹤不像接受它那麼容易，也就是說，使用者需要經過多次點擊才能拒絕所有cookie請求，但接受的按鈕卻只簡單許多，直到2022年2月，TikTok的使用者才能按下全部拒絕的按鍵，因此CNIL決議開罰約1.6億新台幣的重金罰款。

根據Google的解釋，cookie是使用者造訪過的網站所建立的檔案，可儲存瀏覽資訊，提供更流暢方便的網路使用體驗，不過cookie的用戶數據能與廣告商分享，達到精準投放廣告的目的，是廣告商主要使用來提供廣告行為的工具，隨著近期網路隱私意識提高，許多人已習慣拒絕cookie的追蹤，以避免瀏覽行為被分享。

CNIL指出，TikTok讓人更容易接受cookie追蹤且沒有「足夠準確的」告訴使用者cookie的目的，然而CNIL認為，保護用戶隱私仍是TikTok的首要任務，因此判定TikTok違反法國數據保護法第82條。

根據外媒，法國監管機構近年來對大型科技公司的cookie使用採取一系列執法行動，包含Amazon、Google、Facebook和微軟等公司處以巨額罰款和更正令。此外，法國也祭出電子隱私指令指南，其中規定廣告追蹤需要徵得使用者同意。
TikTok
抖音
cookie
廣告追蹤
廣告主
法國
網路隱私

相關新聞

法國巴黎驚傳槍擊事件 3死4傷街頭引恐慌
法國巴黎驚傳槍擊事件 3死4傷街頭引恐慌
2022/12/23 21:45
【國安疑慮】抖音國際版否認在台灣設分公司　美國已19州禁止政府電腦使用TikTok　
【國安疑慮】抖音國際版否認在台灣設分公司　美國已19州禁止政府電腦使用TikTok　
2022/12/20 10:40
【梅西完美謝幕】法國追平仍飲恨　阿根廷奪下第3次世界盃冠軍
【梅西完美謝幕】法國追平仍飲恨　阿根廷奪下第3次世界盃冠軍
2022/12/19 10:03
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
2022/12/19 09:26
倒數！世足冠軍賽今晚登場！法國隊掛病號爭大力神盃　阿根廷梅西最後一戰拚了
倒數！世足冠軍賽今晚登場！法國隊掛病號爭大力神盃　阿根廷梅西最後一戰拚了
2022/12/18 20:54

更新時間 : 2023-01-13 22:12 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金