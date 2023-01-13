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【安倍晉三槍擊案】山上徹也依殺人罪起訴　仍盼回歸社會上大學

奈良地檢自去年7月至今（2023）年1月10日對山上進行鑑定拘留，如今正式起訴。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 18:16
山上徹也槍殺安倍後隨即遭維安人員壓制。(圖／路透社)

山上徹也槍殺安倍後隨即遭維安人員壓制。(圖／路透社)

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）去（2022）年7月槍殺前日本首相安倍晉三的嫌疑人山上徹也，經長達近6個月精神鑑定分析後，判定山上有負擔刑事責任的能力，奈良地檢今（13）日依殺人罪及違反《槍砲刀械法》予以起訴。

NHK報導，根據起訴書，安倍晉三於去年7月8日前往奈良市發表助選演講，42歲無業的被告山上徹也，涉嫌以自製槍枝、火藥近距離槍殺安倍並導致其死亡。

山上向警方供稱，因其母親不斷奉獻大量金錢給「統一教會」（現改名為「世界和平統一家庭聯合會」），導致家中經濟困頓而心懷怨恨，因安倍與統一教關係匪淺，才會痛下殺手。

奈良地檢自去年7月至今（2023）年1月10日對山上進行鑑定拘留。5個多月來專家對其進行精神鑑定，考量山上能自製槍枝、火藥，並預先調查安倍演說行程，有計畫地進行槍殺行動，認為他並未罹患能影響判斷是非的精神疾病，因此判定被告有負擔刑事責任的能力，檢方今日正式依殺人罪及違反《槍砲刀械法》將之起訴。

此案或將以裁判員（似陪審員）形式審理，重點在於釐清案件情形及犯案動機，以及山上於法庭上的陳述。

報導引述山上的伯父指出，山上於被拘留期間曾向家人表示，將來若能回歸社會，他想上大學。因母親入統一教奉獻大量金錢，家中經濟拮据，導致山上沒能上大學。

山上於大阪看守所中也透過親戚提供的教材自修，尤其著重英文學習，盼有朝一日能重返社會，進入大學就讀。拘留所也收到來自全國各地的捐贈，包括衣物及現金，指定給山上入獄後使用。截至去年10月，捐贈金額已超過100萬日圓（約新台幣23.5萬）。

報導也指出，山上的伯父持續向統一教要求返還山上的母親所捐金錢；然而山上的母親表示，對統一教感到抱歉，無意要求返還。

據日媒報導，統一教聲稱，山上母親於2005年至2014年間捐贈的5千萬日圓（約1088萬元台幣）早已歸還；然而山上的伯父反駁，山上的母親捐款金額實際高達約1億數千萬日圓，他於2009年在山上的請託下，向統一教索回5千萬日圓，不曾想又被山上的母親捐獻出去。
安倍晉三
槍擊案
山上徹也
統一教

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更新時間 : 2023-01-13 22:12 GMT+08:00

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