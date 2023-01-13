普丁再度陣前換將 俄國末日將軍交出兵權 俄軍與傭兵的內鬥？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭即將屆滿周年，俄國總統普丁（Vladimir Putin）11日再度撤換指揮官。專家指，此舉並非純粹的調兵遣將、運籌帷幄，倒更像是政治動作，反映了克里姆林宮軍事將領與俄國傭兵集團之間的權力鬥爭。

去年10月，有「末日將軍」之稱的蘇洛維金（Sergei Surovikin），臨危受命接下烏克蘭戰場總指揮官一職，被寄予厚望，盼能扭轉俄軍戰情不力的窘況。

當時，俄國大亨、同時也是傭兵華格納集團（Wagner Group）領袖的普里格津（Yevgeny Prigozhin），大力讚揚此一決定，稱蘇洛維金是俄軍中最有能力的指揮官。根據CNBC，普里格津對俄軍在多個戰線節節敗退的恥辱早已感到不滿，對莫斯科的批評力度有增無減，但軍中並非人人都能接受這等謾罵砲轟。

確實，在蘇洛維金的領導下，俄軍大肆轟炸烏克蘭能源設施，他甚至向國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）建議，應撤出赫松（Kherson），這點也備受普里格津肯定。

然而，不過三個月，在戰事難有進展的情況下，蘇洛維金再度遭到撤換，參謀總長、普丁心腹吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）獲任命為新任指揮官，末日將軍則被貶為副手。

專家認為，這凸顯莫斯科對普里格津、乃至於其領導的華格納集團，已心存芥蒂。華格納集團的5萬傭兵大軍（包括從俄國監獄徵召的兵力），在戰場上取得了不少勝利，普里格津對此沒少炫耀過，本週更宣稱集團靠一己之力，奪下了久攻不下的戰略城鎮蘇勒答爾（Soledar），種種高調行徑，讓莫斯科高層很不是滋味。

美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）分析家指出，吉拉西莫夫獲拔擢、指揮鏈更迭，顯然是要鞏固俄國國防部的傳統權力架構，壓壓傭兵的氣焰。這番動作，有助軍方在新的一年發動軍事行動時，取得主控權。就政治意義而言，也能滅滅華格納集團這類傭兵的威風，讓甚愛批評的軍事迷族群與極端愛國人士搞清楚，誰才是老大。

政治專家Mark Galeotti認為，對於蘇洛維金而言，交出指揮權也不一定是壞事。畢竟普丁對這場戰爭似還抱有不切實際的妄想，而他的心腹接下指揮官這任務，反而是燙手山芋。這一切不過就是將權力收歸自己人所有的政治手段。



左起：俄國參謀總長吉拉西莫夫、俄國總統普丁、俄國國防部長蕭依古 (圖／美聯社)



俄國大亨、華格納集團領袖普里格津（圖／美聯社）