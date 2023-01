普丁再度陣前換將 俄國末日將軍交出兵權 俄軍與傭兵的內鬥？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄烏戰爭即將屆滿周年,俄國總統普丁(Vladimir Putin)11日再度撤換指揮官。專家指,此舉並非純粹的調兵遣將、運籌帷幄,倒更像是政治動作,反映了克里姆林宮軍事將領與俄國傭兵集團之間的權力鬥爭。

去年10月,有「末日將軍」之稱的蘇洛維金(Sergei Surovikin),臨危受命接下烏克蘭戰場總指揮官一職,被寄予厚望,盼能扭轉俄軍戰情不力的窘況。

當時,俄國大亨、同時也是傭兵華格納集團(Wagner Group)領袖的普里格津(Yevgeny Prigozhin),大力讚揚此一決定,稱蘇洛維金是俄軍中最有能力的指揮官。根據CNBC,普里格津對俄軍在多個戰線節節敗退的恥辱早已感到不滿,對莫斯科的批評力度有增無減,但軍中並非人人都能接受這等謾罵砲轟。

確實,在蘇洛維金的領導下,俄軍大肆轟炸烏克蘭能源設施,他甚至向國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)建議,應撤出赫松(Kherson),這點也備受普里格津肯定。

然而,不過三個月,在戰事難有進展的情況下,蘇洛維金再度遭到撤換,參謀總長、普丁心腹吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)獲任命為新任指揮官,末日將軍則被貶為副手。

專家認為,這凸顯莫斯科對普里格津、乃至於其領導的華格納集團,已心存芥蒂。華格納集團的5萬傭兵大軍(包括從俄國監獄徵召的兵力),在戰場上取得了不少勝利,普里格津對此沒少炫耀過,本週更宣稱集團靠一己之力,奪下了久攻不下的戰略城鎮蘇勒答爾(Soledar),種種高調行徑,讓莫斯科高層很不是滋味。

美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析家指出,吉拉西莫夫獲拔擢、指揮鏈更迭,顯然是要鞏固俄國國防部的傳統權力架構,壓壓傭兵的氣焰。這番動作,有助軍方在新的一年發動軍事行動時,取得主控權。就政治意義而言,也能滅滅華格納集團這類傭兵的威風,讓甚愛批評的軍事迷族群與極端愛國人士搞清楚,誰才是老大。

政治專家Mark Galeotti認為,對於蘇洛維金而言,交出指揮權也不一定是壞事。畢竟普丁對這場戰爭似還抱有不切實際的妄想,而他的心腹接下指揮官這任務,反而是燙手山芋。這一切不過就是將權力收歸自己人所有的政治手段。



左起:俄國參謀總長吉拉西莫夫、俄國總統普丁、俄國國防部長蕭依古 (圖/美聯社)



俄國大亨、華格納集團領袖普里格津(圖/美聯社)