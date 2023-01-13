南韓修改歷史課綱 「慰安婦」等102個歷史事件遭刪除引民怨

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓教育部近日發布了「2022教育課程修訂方案」，該方案將原有課程簡化，刪除了包含「日軍慰安婦」等歷史事件，引發爭議。

韓媒SBS針對「2015年課綱」及「2022年課綱」內容進行了分析及比較，根據SBS所統整的近代史至現代史，原有的教材中包含著129個歷史重大事件，但在最新課綱中，南韓教育部以簡化課程為由，對現行的129個歷史事件進行刪減，保留了「三一獨立運動」、「8.15光復節」、「韓戰」等27個歷史事件，刪除了其餘的102個項目，其中包含了「日軍慰安婦」。

報導也說道，舊課綱中側重於殖民統治時期受害者的「人權」問題，但修訂後的課綱，則在於強調日本殖民時期在國際上的影響，以及對韓國產業及經濟發展帶來的影響改變。

另外，2023年起，日本高中歷史教科書已把「日軍慰安婦」一詞改為「慰安婦」、「強制勞動」則改為「動員」。在日本目前所出版的高中歷史教材中，也有許多教材寫著「竹島是日本固有領土」（南韓稱之為獨島）。

南韓教育部此舉引發了許多爭議，網友們紛紛留言「這樣不對吧」「忘記歷史的民族是沒有未來的」「獨裁時代..」「大韓民國是被親日派支配的國家？」「不該被簡化的科目就是歷史」，對此表達不滿。