首屆新加坡藝博會台灣畫廊參展　蔣勳、超萌兔子尼尼進攻星國

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）亞太地區十年來最大規模藝博會！已登場的新加坡藝博會（Art SG）齊聚超過百間畫廊，於12日至15日濱海灣金沙會展中心進行。

綜合報導，首屆Art SG由瑞銀集團攜手 The Art Assembly 舉辦，聚集來自35個國家和地區的超過160間畫廊，四大展區：Galleries、Focus、Future、Reframe，包含國際級及未滿六年的年輕畫廊，並呈現當代藝術裝置、數位藝術作品包含動畫、沉浸式裝置、NFT等；同時，Singapore Art Week自6日展至15日。

參展的國際知名畫廊包含Gagosian、David Zwirner、Pace、White Cube等；台灣八家畫廊為誠品畫廊、尊彩藝術中心、白石畫廊、耿畫廊、TKG+、非畫廊、谷公館、路由藝術。完整參展名單

谷公館帶來韋嘉、簡翊洪、羅智信、吳俊勇、蔣勳五位藝術家作品；畫作常出現蓮池、落花、佛的簡翊洪將過去半年於泰國居住的點滴入畫；蔣勳帶來自己的詩句「他們說的所謂的繁華只是前世忘不掉的一次花季」，交織成書法像筆墨的印記。



《偽》：「尼尼」戴著太陽眼鏡，鏡片表面分別映射出旅遊勝地和玩耍的小兔子們，傳達對旅遊度假的殷殷企盼，和人們一起參與戶外活動同樂的期待。（圖／誠品畫廊）

台灣誠品畫廊以黃本蕊的兔子「尼尼」進攻星國，透過小白兔清澈的雙眼及逗趣的表情撫慰人心，隨著疫情趨緩逐步解封，人們極度渴望恢復自由，「尼尼」則帶來安定心靈的力量。



吳季璁《氰山集之一百六十》。（圖／吳季璁工作室）

吳季璁首件大尺幅《皴法習作》 系列屏風作品在展會亮相，由香港Galerie du Monde呈現，該系列作品使用氰版攝影法之原理，將感光材料塗佈於宣紙上， 在陽光下曝曬，過程中不斷調整重塑紙張的皺折， 而後水洗定影而形成宛若山巒般的「筆觸」， 對於光照有著相當敏感的需求。

值得一提的是，白石畫廊新加坡空間於近日開幕，由建築大師隈研吾親自操刀設計，擁有超過13,000平方英尺的展廳，位於丹戎巴葛分銷園39座大廈的5樓，這曾是大型倉庫如今被改建成文化娛樂場所，新加坡美術館（SAM）也在該區。首展《我愛新加坡》展出84位藝術家，大多出自具體派和戰後藝術家美術館級別的作品，日本及國際藝術家專門為本次首展創作的新作。



白石畫廊新加坡空間於近日開幕。（圖／畫廊臉書）

展方推薦重點作品，野口勇的標誌性 《Octetra》系列的全新作品，專為Art SG創作，系列始於1965 年，體現藝術家對連繫空間、自然和感官的關注。

展會周邊規劃場域特定裝置作品和大型雕塑作品；Art SG與藝術科學博物館合作放映來自東南亞和其他地區的系列錄像作品和電影；展會期間帶來一系列業內專業人士的討論和對談，並為新藏家介紹價格實惠的新銳藝術家作品。

去年一月，巴塞爾藝術展的母公司 MCH 集團收購了Art SG 15%股權，此次收購是 MCH 集團與ART SG的第二次合作，Art SG原定於 2019 年推出，但因疫情延期至2023年開幕；Art Assembly旗下包含台北當代、印度藝術博覽會等，將於七月推出Tokyo Gendai。