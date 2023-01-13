台北遠東香格里拉 遠東Café寶島好食節

新年伊始，迎接熱鬧團圓年節，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳自即日起至2023年3月2日，推出期間限定「寶島好食節」台灣美食活動，由主廚黃仁人精選台灣各地經典料理，囊括酒家名菜、節慶佳餚與地方小吃，在各主題餐檯上展演特色台菜，例如鮮鱸五柳枝、魷魚螺肉蒜、封肉藻翅、鯧魚芋頭米粉、馬祖老酒蛋麵線、甕窯雞、紫蘇蚵嗲、手工肉臊芋丸等，在這闔家歡慶團圓的時節，許多海外遊子返鄉過年，用道道熟悉又令人懷念的古早味，一解思鄉情懷，自助餐每位1,580 +10%元起，訂位專線：(02) 7711-2080。

主廚推薦道地台味

這幾年台菜越來越受青睞，台北遠東香格里拉首度以「台灣味」主題，於遠東Café自助餐廳推出「寶島好食節」，在台北土生土長的主廚黃仁人，心中也有一張台灣美食地圖，此次將自己喜愛的私房台菜，從前菜、黑白切、熱炒、湯品、蒸點、炸物、麵飯粥到甜點，無論是宴席菜或是懷舊小吃都可以盡情享用。像是日治時期的酒家菜是台菜文化之一，融合了閩南、廣東、日本料理，其中尤以福州菜為主調，經過時間的推移，至今仍流傳下許多經典名菜，而曾長住台中工作的他，當時亦深入鑽研各地傳統特色佳餚，例如50年代阿嬤的古早味-家鄉手工肉臊芋丸、彰化清蒸肉圓、北港生炒鴨肉羹、澎湖海菜煎餅、蒜苗客家鹹豬肉、宜蘭卜肉等，帶食客用美食暢遊台灣。

台式鍋炒餐檯／鮮鱸五柳枝

說到五柳枝這道台灣辦桌名菜，在地台南人一定不陌生，主廚選用新鮮的鱸魚，代替刺多的虱目魚，將鮮魚直接入鍋炸至外酥內嫩後，再調製五柳芡汁，其中包含香菇絲、紅蘿蔔絲、黑木耳絲、筍絲和金針花，將芡汁淋在外酥內嫩的魚肉上，芡汁提升了料理的滑潤度及口感，五顏六色的燴料，魚身吸飽了酸甜湯汁，軟化的魚肉，軟嫩中帶著料絲的爽脆口感，酸香夠勁，香氣直撲腦門。

台式鍋炒餐檯／封肉藻翅

封肉是早期台灣南部人廟會或結婚喜慶常見的辦桌菜，「封」，有豐富之意，封建時代「敕封」象徵封官高陞並會帶來好運。主廚將油脂豐富的整塊蹄膀入鍋油炸定型後，再浸至滷汁滷上三個小時，表皮經過炸脆後再滷的肉更為Q彈，肥肉也變得較緊實。與封肉搭配的「翅」是以藻翅代替魚翅，豐美的蹄膀加上口感醇厚的羹湯，不僅視覺上澎派大氣，溫潤濃郁的油脂令人齒頰留香，洋溢著幸福滋味。

湯品／魷魚螺肉蒜

台灣早年在戰爭結束後物資相當缺乏，能到酒家用餐或宴客相對是件奢侈的事，「魷魚螺肉蒜」可說是當時宴席代表菜餚，現今一提到老台菜，就會讓人想起這道經典菜式。主廚起鍋燒油，將泡發的魷魚和香菇、用米酒泡過的開陽與蒜白爆香，加入罐頭螺肉、罐頭湯汁和雞高湯文火慢燉，最後加入蒜苗、紹興酒與胡椒粉調味提鮮，甘美鹹香誘人，熱騰騰的一鍋暖湯在酒酣耳熱的酒家宴席上據說是道「醒酒」湯品，經過主廚巧手功力，復刻經典老台菜，相信將勾起許多人記憶中的台灣味。

鐵板燒／鐵扒蒜蓉蒸蝦

蒜蓉蒸蝦也是一道宴客級的大菜，同時亦是年節必備佳餚，主廚將此道料理在現點現做的鐵板燒煎檯上呈現，將開背的蝦肉煎至熟透，鎖住鮮嫩多汁的蝦肉，再淋上蒜蓉醬，彈牙的蝦肉加上濃郁蒜蓉，香氣撲鼻且口感鮮甜美味，讓人一吃上癮，回味無窮！

鐵板燒／澎湖海菜煎餅

將洗淨的澎湖海菜與吻仔魚加入蛋液攪拌均勻後倒入鍋中，再蓋上餅皮煎至兩面焦香，香脆餅皮加上來自海菜跟吻仔魚的鹹鮮，外酥內軟，十分爽口。

麵點餐檯／鯧魚芋頭米粉

另一道必吃的經典台味老菜，就是現做麵點餐檯供應的鯧魚芋頭米粉，主廚將煎炸至金黃色的鯧魚肉片放入熬煮多時的大骨高湯中，香氣豐潤的細嫩魚肉、加上蒜苗、芋頭、芹菜、蛋酥等各式配料增添其豐富口感與風味，其中芋頭亦是這道湯米粉的美味關鍵，燉煮後的芋頭讓湯頭鮮美甘甜濃郁，主廚精準掌握火侯與烹煮時間，讓芋頭軟香不爛，而吸飽鮮甜湯頭的米粉滑順適口，又有「昌旺有餘」的吉祥寓意，是道不容錯過的春節開運佳餚！

麵點餐檯／馬祖老酒蛋麵線

不僅台灣本島美食豐富經典，主廚也精選了多道離島特色料理，這道看似簡單的馬祖老酒蛋麵線無非就是湯麵線上加一顆煎蛋，其實越簡單越不簡單，暖心暖胃的麵線吃的是一個熟悉感與家鄉情懷，其中老酒就是這道料理的精髓所在，經過歲月淬鍊的陳年馬祖老酒有著一股獨特的紅麴香，醇厚老酒香氣融入湯中，配著鋪至其上的麻油煎蛋，心底的鄉愁就這樣被燙平。

蒸點餐檯／家鄉手工肉臊芋頭丸

來自雲林北港的道地小吃，「芋丸」其實不是丸，是主廚將新鮮芋頭刨成籤後與地瓜粉、太白粉拌勻一起蒸熟，綿密鬆軟的芋頭散發清甜淡雅的香氣，呈現食材本身最原始的味道，再淋上肥瘦穠纖合度的油蔥肉燥提出鹹味，還原家鄉最懷念的老味道，每一口都是親切溫暖。

炸物餐檯／紫蘇蚵嗲、炸韭菜及地瓜

炸物餐檯上主廚準備了琳瑯滿目的各地著名酥炸小食，蚵嗲的由來相傳是來自鄭成功時期的料理，當時因為軍糧米食缺乏，所以只好使用蕃薯粉、水及蚵仔，裹粉油炸而產生這道庶民小吃而流傳至今。主廚將蚵嗲炸至表皮香酥，飽滿的蚵仔和魚漿裹在炸衣裡，吃起來軟嫩Q彈，同時混著紫蘇特殊的香氣，酥脆口感滿滿海味。另外像是外層酥脆內層軟糯香甜的炸地瓜、濃郁香氣的炸韭菜、金錢海鮮蝦餅、宜蘭卜肉等，都是讓人忍不住一口接一口的人氣小點。

甕窯雞（主廚特製敲鑼限定料理）

甕窯雞又名甕仔雞、甕缸雞，是一種因燒烤時將雞放入鐵桶或甕缸而得名的烤雞，也是大家耳熟能詳的道地台灣料理。主廚將整隻雞浸至台式秘製醃料中一整晚直到入味，再爐烤至外酥內嫩，香氣四溢，搭配胡椒鹽、泡菜或蘸點烤雞時所流下的風味雞油一起享用，鮮嫩肉質令人食指大動！

鹹蛋四寶湯（主廚特製敲鑼限定料理）

鹹蛋四寶湯是傳統就加菜裡的一到老菜餚，蛤蜊湯加上豬肚、排骨和魷魚變成「四寶」，特別加入鹹鴨蛋一起熬煮，讓湯頭更添鮮美鹹香，盛裝在個人湯盅裡熱呼呼的四寶湯香氣四溢，鮮甜美味讓人胃口大開。

波士頓龍蝦珍寶海鮮粥 加價購只要728元

主廚不僅在原本就已經很豐富的自助餐檯上增加多道台菜料理，為了讓喜愛海鮮的饕客盡享極鮮美味，另外推出加價購的主廚現做料理，只要加價728+10%元，即可享用「波士頓活龍蝦珍寶海鮮粥」，一整隻現點現做的波士頓活龍蝦，還有各式時令綜合海鮮像是淡菜、透抽、蛤蠣和白蝦等，再淋上自製油蔥酥和少許芹菜，濃鮮海味令人大呼過癮，這鍋超澎湃的痛風海鮮粥絕對是親友聚餐必點的團圓佳餚！

甜點餐檯／台式甜點、甜湯及飲品

完美的一餐當然需要來點甜的，別錯過懷舊又道地的台式甜點，像是現刨花生香菜冰淇淋捲、核桃桂圓糕、古早味鹹蛋糕、菜燕、虎皮蛋糕捲、花生甜湯、麵茶等。因應這次寶島好食節，除了推出琳瑯滿目的台菜和甜點外，飲品也少不了台灣味，有沁涼爽口的台灣啤酒、古早味烏梅汁和楊桃湯、還有台味十足的台版血腥瑪麗DIY特調—「台灣辣妹」，以可口美番茄汁和伏特加為基底，再依自己的喜好加入辛香料調味，東泉辣椒醬代替塔巴斯科辣椒醬，山胡椒馬告代替胡椒，再以西洋芹點綴，鹹鹹辣辣的特殊口味，真是太「血腥」了！