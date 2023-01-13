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台北六福萬怡酒店住房快閃3,999元起 春節連假都適用

賀歲迎春年前8天 敘日推第二人半價

By 台灣英文新聞
2023/01/13 17:12
台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店搶搭農曆新年熱潮推出賀歲快閃，即日起至1月19日推出「怡享久久FUN迎錢兔」快閃住房專案售價3,999元起，可於過年期間及228連假入住，再贈萬豪點數500點，邀請賓客至南港走春，結合北流特展、文創基地瓶蓋工廠，走入台北體驗無圍牆博物館。

敘日全日餐廳亦於即日起推出8天快閃「吉食行樂」活動，凡穿著紅色服飾配件或生肖屬兔者，該桌用餐可享第二人半價，每桌最高可享五人優惠，現省4,200元，身懷兔寶寶的孕媽咪出示媽媽手冊同享第二人半價優惠。針對有年節送禮需求的賓客，一禮烘焙強打法式蝴蝶酥禮盒售價360元、一禮莊園也推出兩款新春應景盆花售價1,800元起。

  • 住宿快閃3,999元起 新年期間、228連假也適用
  • 台北最新寶藏區域 無圍牆博物館等你探索

距離農曆新年倒數一週，坐擁四鐵共構優勢與台北市政府推廣的無圍牆博物館，台北六福萬怡酒店致力於在地觀光延伸，邀請民眾於過年期間北上走春，即日起至1月19日推出「怡享久久FUN迎錢兔」快閃住房專案售價3,999元起，入住時間可至3月31日，喜愛文創手作的賓客可去文創基地瓶蓋工廠遊玩，熱愛自然體驗的可選擇週邊的南港桂花步道、南港麗山農民廣場，若只想放鬆購物，南港車站共構的CITY LINK及蔦屋書店都是不可錯過的地點。考慮直接搭配活動門票，也可參考「隨心樂悠遊住房專案」，包含台北流行音樂中心的年度特展《想你到月球｜張雨生特展》兩張門票或喜樂時代影城兩張電影票。

  • 敘日 符合身份第二人半價 最高省4,200元
  • 春節連假最後倒數 搶購得獎年菜、新春伴手禮趁現在

敘日全日餐廳也搶攻過年前夕客群於1月13日至1月19日起推出8天快閃活動「吉食行樂」，邀請賓客歲末歡聚、賀歲迎新春，於午餐或晚餐時段穿著紅色服飾配件或生肖屬兔者，該桌用餐可享第二人半價，若偕孩童用餐以低價者優惠，每桌最多可享五人優惠，最高可省4,200元。此時來敘日用餐，可享用春饗法國季主題限定菜餚，多款道地法式美饌包含紅酒燉牛舌、皇家鴨肝香筍蒸蛋佐馬德拉酒松露醬汁、法式香草焗田螺與主廚結合在地高粱研製的高粱酒馬賽海鮮湯等任你吃，若於假日用餐還可吃到鮮甜多汁的廣島帶殼生蠔與生食級干貝無限量供應，搭配柏克金啤酒暢飲更是開胃爽口。

針對還未準備年菜及伴手禮的客群，匯集四道本年度媒體年菜評比獲獎餚饌，粵亮廣式料理五星主廚親製的「六福萬怡 新春盛世宴」最後預訂日同樣為1月19日，賓客可於飯店用餐時刻同步預訂，針對有年節送禮需求的賓客，也可購買一禮烘焙推出的「法式蝴蝶酥禮盒」售價360元，堅持酥皮工藝，以9段溫火慢烤，香甜酥脆。若想為增添過年喜氣氛圍一禮莊園兩款新春應景盆花售價1,800元起，有三色鳥蝴蝶蘭、牡丹菊等兩款選擇，無論自家迎賓或送禮都十分體面。

更新時間 : 2023-01-13 17:47 GMT+08:00

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