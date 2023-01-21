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新竹動物園請專業牙醫師　替園內兩匹「貪吃鬼」矮種馬做健檢

每匹馬的牙齒會因為習慣差異、吃的牧草種類等因素而產生不同程度的磨損，除了會導致口腔閉合不正或是傷害到牙齦外，嚴重的話還會影響到進食意願和活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 19:01
新竹市立動物園表示，為保持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，看看有沒有蛀牙、結石，還...

新竹市立動物園表示，為保持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫與磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，看看有沒有蛀牙、結石，還...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新竹市立動物園為了維持馬匹身體健康，日前幫矮種馬小黑和小白預約牙科門診，請專業馬獸醫磨牙師幫馬兒做牙齒檢查，延長牙齒使用壽命。

新竹動物園請專業牙醫師　替園內兩匹「貪吃鬼」矮種馬做健檢

(圖/新竹市立動物園)

新竹市立動物園透過新聞稿表示，動物牙齒清潔保健及定期檢查相當重要，每匹馬的牙齒會因為習慣差異、吃的牧草種類等因素而產生不同程度的磨損，除了會導致口腔閉合不正或是傷害到牙齦外，嚴重的話還會影響到進食意願和活動。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，日前接受牙齒檢查的是園內2隻矮種馬小黑和小白，磨牙師除了仔細檢查馬兒有沒有蛀牙、結石，還會觀察每顆牙齒形狀以及口腔閉合狀況。

新竹動物園請專業牙醫師　替園內兩匹「貪吃鬼」矮種馬做健檢

(上圖與下圖: 取自新竹市立動物園官網)

新竹動物園請專業牙醫師　替園內兩匹「貪吃鬼」矮種馬做健檢

楊礎遠說，在高草疏林區內的小黑和小白是有名的貪吃鬼，由於牠們屬於放養，有時較難掌握每隻動物的進食量，經評估後，馬獸醫建議小黑和小白需進行飲食控制，並透過巧思幫兩隻小馬稍微減重，降低身體負擔才能更加健康。

新竹動物園同時指出，高虹安市長表示，市府重視動物權利，並以保護動物為目標，建立動物友善環境空間，致力把新竹市打造成動物友善城市。高虹安市長說，隨著時代進步，動物權益發受到重視，因此提出九大動物友善政見，讓市民更加理解動物友善的精神。其中促進動物權利與改善救援制度，提出四項政見，

第一、全面檢視動物園和收容所動物空間、環境、設備等，並以動物保護為原則維護及改善。

第二、嚴格落實動物保護相關自治條例，暢通市政府與專業團體之間溝通管道。

第三、設立每日12小時動物救援專線與即時處理小組，透過公私協力合作建立新竹市非犬貓救援、收容等機制；

第四、培訓義務動保員、志工等，加入動物救援與照護行列。她強調，將積極落實動物友善政見的承諾，為新竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市。

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更新時間 : 2023-01-21 19:58 GMT+08:00

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