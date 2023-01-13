久坐是萬病之源　美國研究：每半小時簡單一動作可降低其傷害

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）久坐被稱為萬病之源，對身體的危害之大，對於上班族而言是一個無解的窘境，不過一份最新研究發現，只要每半小時起身走動5分鐘，便可降低因久坐所帶來負面風險。該研究於12日刊登在美國運動醫學會期刊（ACSM)）。

該研究的主要作者、哥倫比亞大學醫學院行為醫學的助理教授Keith Diaz表示，數十年來科學界早就發現久坐對於身體存在多項危害，例如增加心臟病、糖尿病和癌症等慢性病風險，更是早死的因子之一，但直到現在都沒有一個明確的指引告訴久坐族該怎降低其傷害。

Keith Diaz說，就像應該吃多少蔬菜、水果、做多少運動才有益健康，我們必須給大家明確的指引，告訴他們如何對抗久坐的傷害。

在這項研究中，研究人員分析不同的身體活動和久坐的時間組合，雖然樣本數量很少，但運用了強大的演算法，而且研究中的所有受測者為健康的成年人，意味著如果慢性病患者也能照做的話應該會看到更大的成效。

如果覺得每半小時起身活動5分鐘很難辦到，Keith Diaz說，據結果顯示，即便每個小時起身活動一分鐘，都能夠顯著降低研究參與者的血壓。

根據我國國健署資料顯示，當坐姿連續6小時以上時，便是久坐。久坐會增加心臟病、中風、糖尿病及代謝症候等非傳染性疾病的罹患率，也會造成骨骼的傷害與肌肉的退化，血液循環不佳，甚至會使思考變遲鈍並影響心理健康。

為了降低久坐的危害，國健署鼓勵各職場營造健康動態的工作環境，像是定時健康操與伸展動作、鼓勵員工爬樓梯、起立離開座位喝水等，讓員工在工作或休息時，增加身體活動的機會！

而根據世界衛生組織建議，成年人每週應有至少150分鐘的中等強度身體活動量，民眾可以利用生活中的空檔，像是走一段路替代乘車等，每日累積10-30分鐘的運動量。