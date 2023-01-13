西班牙訪團讚台灣防疫與科技　樂見雙邊直航促觀光

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛率團訪台，今（13）日於記者會上表示，對台灣的防疫成果與高科技實力高度肯定，並重申西班牙眾議院反對任何破壞台海現狀的單方面行動，中國與台灣應在不具壓迫性及具備民意基礎上開展建設性對話。

由羅美洛（Rosa Romero Sánchez）領軍的西班牙跨黨派國會訪團，是2019年11月以後首個訪台團，成員包括艾斯畢諾薩（Iván Espinosa）、德歐拉諾（Jaime De Olano）、塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）、阿隆索（José Ángel Alonso）及雷格納（Juan Diego Requena）等5位跨黨派眾議員。

眾院衛生委員會主席羅美洛今日在外交部舉行的記者會上跟台灣民眾拜個早年，她也談及對台灣的喜愛，兩國共享民主自由價值、雙邊貿易增長、以及對台灣科技業的肯定，也盼西班牙的農產品能在台灣市場能有更好的成績。

羅美洛指出，台灣與西班牙有近400年歷史淵源、情誼深厚，近年經貿關係日益增長，去（2022）年雙邊貿易額達27億美元（約新台幣818.7億元），較前年增長約10%。訪團此行意在強化雙邊關係。

羅美洛肯定台灣抗疫成果，堪稱世界典範；她也高度推崇我國半導體業的實力，並透露訪團下午即將參訪新竹科學園區。

羅美洛提及拜會農委會時，曾談到目前西班牙是台灣第一大豬肉來源國，同時西國也出口非常優質的橄欖油、紅酒，盼這兩項產品也能在台灣市場再創佳績。

被問及來訪議員都來自西班牙觀光重鎮，是否有意推動台西直航？羅美洛表示，直航有助促進雙邊觀光，她會將訊息轉給西班牙交通部研議，她相信航空公司也會很樂見此一方向。

西班牙國會訪團睽違3年來台，但不同其他歐洲訪團，並未拜訪總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人，僅安排立法院長游錫堃與行政院副院長沈榮津進行高層交流，媒體詢問是否遭中國抗議? 羅美洛僅表示訪團在台期間與許多官員會晤交流，也在幾次工作會議中近一步了解台灣，感謝台灣方面的接待。

羅美洛也重申去年10月6日西班牙國會眾議院外交委員會通過的「關注台灣海峽緊張局勢」聲明，即中國與台灣關係應在不具壓迫性及具備民意基礎上開展建設性對話，西班牙眾議院反對任何破壞台海現狀的單方面行動。該聲明為台西終止外交關係近50年來，西班牙國會首次通過的正式書面友台聲明。

至於北約前祕書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）日前訪台提出，歐洲國家可事先協助台灣聯合訓練與軍事演習，有助遏阻中國武力攻台一說，西班牙眾院內政委會第二副主席塔爾諾（Ricardo Tarno Blanco）回應指出，拉斯穆森為丹麥前總理，也是北約前執行長，悉知北約內部運作以及北約扮演的角色，但他不認識拉斯穆森，對其聲明更沒有進一步了解，因此不便做任何評論。