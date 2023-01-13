〈時評〉政院改組　應優先強化財經小內閣

內閣改組即將正式啟動，從民進黨政府的思維推敲，「戰鬥內閣」 的考量可能遠高於「財經內閣」，但面對今年通貨膨脹、 出口可能持續衰退的沉重壓力，至少財經小內閣要重新整隊、 優先強化，才能帶領台灣穩住經濟情勢。

立法院本會期結束後，緊接著上場的是內閣改組， 蔡英文總統選擇的內閣方向有二， 一是協助副總統賴清德爭取總統大位的「戰鬥內閣」， 一是能夠帶領台灣度過這次經濟危機的「財經內閣」。

從近年來的人事安排來觀察，財經仍是非常重要的一環， 像蔡總統的首任行政院長林全，本身具有財政專業； 即便行政院長沒有財經背景， 也會安排一位財經領域出身的副閣揆來幫忙輔佐。例如， 賴清德出掌行政院時，行政院副院長是有金融專長的施俊吉， 至於蘇貞昌組閣時，副閣揆是經濟部老手沈榮津。

然而，這一波即將啟動的內閣人事改組， 目前傳出會由前副總統陳建仁出任閣揆， 至於行政院副院長可能是桃園市前市長鄭文燦或交通部前部長林佳龍 ，換言之，蔡總統任命新閣揆時，可能傾向是採取「戰鬥內閣」 的布局。

或許，外界解讀陳建仁組閣稱不上戰鬥，但這應該是妥協後的結果， 一來是行政院長必須是蔡總統信賴的人士，避免她會覺得跛腳， 另方面，必須是賴清德能接受的人選，可以在接下來幫忙輔選， 陳建仁等於是蔡賴兩人最大的交集；此外， 陳建仁主要是貫徹蔡總統意志、延續民進黨執政， 包括即將入閣的鄭文燦、林佳龍或基隆市前市長林右昌等人， 才是真正戰鬥內閣的核心成員。

只是正副閣揆都無財經背景的人事安排，財經小內閣必須重新思考， 也就是經濟部長和財政部長的人選勢要重新布局。 以現任經濟部長王美花來說，主要是借重她的法律背景、 智財權經驗，目的是著眼於過去幾年的中美經貿談判， 但整體經濟布局，主要仍是由沈榮津負責， 但面對去年第四季出口負成長，全球通貨膨脹， 當務之急是要找一位能帶領台灣從寒冬中回春的經濟部長。

此外，中央政府總決算還有連續4年稅入稅出賸餘超過千億，2021 年3大國際評等機構調升我國主權信用等級及展望，但即便如此， 台灣稅收是否低估的爭議，以及如何還債等， 還有政府若想擴大內需，在在都需要用到錢，這些都是新一任財政部 長要接受的挑戰。

內閣改組之際，面對全球經貿嚴峻局勢， 財經小內閣絕對是重中之重，民進黨政府必須嚴肅面對，好好整隊、 重新布局。