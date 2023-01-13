Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉政院改組　應優先強化財經小內閣

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/01/13 17:24
行政院主計總處11日指出，因通膨壓力高漲，111年前11月平均實質經常性薪資為新台幣4萬1345元，年減0.11%，連續第2年落入負成長...

行政院主計總處11日指出，因通膨壓力高漲，111年前11月平均實質經常性薪資為新台幣4萬1345元，年減0.11%，連續第2年落入負成長...

內閣改組即將正式啟動，從民進黨政府的思維推敲，「戰鬥內閣」的考量可能遠高於「財經內閣」，但面對今年通貨膨脹、出口可能持續衰退的沉重壓力，至少財經小內閣要重新整隊、優先強化，才能帶領台灣穩住經濟情勢。

立法院本會期結束後，緊接著上場的是內閣改組，蔡英文總統選擇的內閣方向有二，一是協助副總統賴清德爭取總統大位的「戰鬥內閣」，一是能夠帶領台灣度過這次經濟危機的「財經內閣」。

從近年來的人事安排來觀察，財經仍是非常重要的一環，像蔡總統的首任行政院長林全，本身具有財政專業；即便行政院長沒有財經背景，也會安排一位財經領域出身的副閣揆來幫忙輔佐。例如，賴清德出掌行政院時，行政院副院長是有金融專長的施俊吉，至於蘇貞昌組閣時，副閣揆是經濟部老手沈榮津。

然而，這一波即將啟動的內閣人事改組，目前傳出會由前副總統陳建仁出任閣揆，至於行政院副院長可能是桃園市前市長鄭文燦或交通部前部長林佳龍，換言之，蔡總統任命新閣揆時，可能傾向是採取「戰鬥內閣」的布局。

或許，外界解讀陳建仁組閣稱不上戰鬥，但這應該是妥協後的結果，一來是行政院長必須是蔡總統信賴的人士，避免她會覺得跛腳，另方面，必須是賴清德能接受的人選，可以在接下來幫忙輔選，陳建仁等於是蔡賴兩人最大的交集；此外，陳建仁主要是貫徹蔡總統意志、延續民進黨執政，包括即將入閣的鄭文燦、林佳龍或基隆市前市長林右昌等人，才是真正戰鬥內閣的核心成員。

只是正副閣揆都無財經背景的人事安排，財經小內閣必須重新思考，也就是經濟部長和財政部長的人選勢要重新布局。以現任經濟部長王美花來說，主要是借重她的法律背景、智財權經驗，目的是著眼於過去幾年的中美經貿談判，但整體經濟布局，主要仍是由沈榮津負責，但面對去年第四季出口負成長，全球通貨膨脹，當務之急是要找一位能帶領台灣從寒冬中回春的經濟部長。

此外，中央政府總決算還有連續4年稅入稅出賸餘超過千億，2021年3大國際評等機構調升我國主權信用等級及展望，但即便如此，台灣稅收是否低估的爭議，以及如何還債等，還有政府若想擴大內需，在在都需要用到錢，這些都是新一任財政部長要接受的挑戰。

內閣改組之際，面對全球經貿嚴峻局勢，財經小內閣絕對是重中之重，民進黨政府必須嚴肅面對，好好整隊、重新布局。
財經內閣
經濟
戰鬥內閣
經濟部長
內閣
改組

相關新聞

更新【幫媒體洗臉】傳蘇貞昌今提辭呈？蔡總統: 立院會期結束後討論改組
更新【幫媒體洗臉】傳蘇貞昌今提辭呈？蔡總統: 立院會期結束後討論改組
2023/01/11 14:10
抵減營所稅促進半導體深耕台灣 立法院三讀通過台版晶片法案
抵減營所稅促進半導體深耕台灣 立法院三讀通過台版晶片法案
2023/01/07 20:21
嚇阻中國經濟脅迫、動武　 拉斯穆森：北約提供經濟援助、與台灣聯合軍演
嚇阻中國經濟脅迫、動武　 拉斯穆森：北約提供經濟援助、與台灣聯合軍演
2023/01/05 15:40
【人口失衡】 鼓勵民眾遷出東京 日本祭出1孩1百萬日幣獎勵
【人口失衡】 鼓勵民眾遷出東京 日本祭出1孩1百萬日幣獎勵
2023/01/04 10:05
中國經濟前景不佳拖累全球？ IMF示警：2023恐有1/3經濟體陷入衰退
中國經濟前景不佳拖累全球？ IMF示警：2023恐有1/3經濟體陷入衰退
2023/01/03 10:17

更新時間 : 2023-01-13 17:47 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　