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混水摸魚被電腦軟體抓包 加拿大法院判「薪水小偷」須賠償前雇主

電腦證據擺在眼前，僥倖員工百口莫辯

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 16:17
（圖／Unsplash_ Kristin Wilson）

（圖／Unsplash_ Kristin Wilson）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）加拿大一名員工，狀告前公司積欠薪資不成，反倒被公司用科技證據打臉，上班工時灌水灌很大，必須賠償雇主，成了名符其實的「薪水小偷」。

衛報報導，加拿大女子貝斯（Karlee Besse）先前任職Reach CPA公司的會計，遠距辦公。她不滿公司去年無故將之解雇，積欠薪水與資遣費，一狀告上法院，索賠5,000加幣（新台幣11萬3,451元）。

不告還好，一告卻尷尬了，被抖出了上班混水摸魚情事。

Reach CPA表示，交辦貝斯處理的檔案，往往進度落後，因此在其筆電裝了TimeCampon追蹤軟體。調出紀錄可見，貝斯至少浮報了50個小時的工時，「偷走的時數都不是花在工作任務之上。」

TimeCampon是一種可追蹤檔案開啟時間、員工如何使用檔案的軟體，今日已有愈來愈多企業，透過此方式比對遠距工作申報的時數。經過數週的調查分析，Reach CPA表示，貝斯的工作日報與軟體紀錄呈現顯著誤差。

貝斯在法庭上辯稱，TimeCampon無法分辨工作與私人使用狀況，此說卻遭公司反駁，並在庭上當場示範，軟體能自動辨別辦公與看影片等活動的差異。

貝斯再辯解，工作時會將檔案印成紙本，但她並未向公司呈報，「反正他們也不會聽。」不料，此言又遭駁斥。公司稱該軟體同樣能追蹤列印紀錄，但事實證明，不僅沒有多少檔案印出，且紙本檔案也應歸檔至公司的軟體，而這顯然並未發生。

再加上公司拿出一段錄音紀錄，證實了貝斯曾對虛報工時坦承不諱，法官於是判她敗訴，並須賠償前雇主「偷來」的時間與預支薪資，共2,459.89加幣（新台幣55,816元）。

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