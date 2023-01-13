不只川普 美國總統拜登居所亦起出機密文件 共和黨：雙標

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）白宮於昨（12）日證實，總統拜登在德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）的住居中發現了他任職副總統期間時的機密文件，由於在此之前也爆出拜登智庫辦公室中起出類似文件，引發外界質疑及共和黨「雙標」的批評。

白宮特別顧問索柏（Richard Sauber）透露，文件上的機密標籤為拜登還是副總統期間時所使用，一經發現隨即通報司法部，並由司法部派出的律師收繳了這些文件，白宮絕對配合相關單位，以確保文件獲得妥善處理。

在這一批文件發現的幾天前，類似文件也在拜登曾任榮譽教授的賓州大學智庫「賓州大學拜登外交與全球參與中心」（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）被發現，白宮在本周一也證實了這一消息。

現階段，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已指派前美國馬里蘭聯邦檢察官許爾（Robert Hur）調查拜登處理機敏文件的方式，並保證絕對依據法律和事實進行。

由於在此之前，川普才因為卸任後遭聯邦調查局（FBI）於海湖莊園（Mar-a-Lago）搜出大量機密文件，而被民主黨及其支持者批評，如今換拜登住居被起出相關文件，共和黨當然也反打一棍，指控拜登當時攻擊川普，現在自己也被發現家裡有機密文件，根本就是雙重標準。

不過〈半島電視台〉分析指出，相較於拜登團隊立刻聯繫司法部並交出文件，川普當時在國家發展委員會檔案管理局（National Archives Administration, National Development Council）的多次要求下，仍拒絕繳回文件，一直要到FBI取得搜索令突襲莊園，才起獲了這一批文件，這讓川普有妨害司法的嫌疑。

另一方面，白宮給出的說法是，拜登對於這些文件的存在並不知情，且絕對全力配合司法部調查，而美國眾議院情報委員會的共和黨成員，則要求情報單位對這些文件進行損害評估，並呼籲國會介入調查。