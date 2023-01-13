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1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 14:30
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增21,737例COVID-19確定病例，分別為21,384例本土個案及353例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,384例本土病例，為9,636例男性、11,739例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,412例)，臺中市(2,780例)，桃園市(2,493例)，臺北市(2,435例)，高雄市(2,406例)，臺南市(1,613例)，彰化縣(875例)，新竹縣(676例)，新竹市(538例)，苗栗縣(481例)，屏東縣(445例)，基隆市(370例)，雲林縣(370例)，宜蘭縣(347例)，南投縣(277例)，嘉義縣(270例)，嘉義市(178例)，花蓮縣(162例)，臺東縣(115例)，金門縣(97例)，澎湖縣(43例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月30日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年11月12日至今年1月10日。

指揮中心說明，今日新增353例境外移入個案中，為242例男性、111例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月13日至今年1月12日。

1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡

指揮中心統計，截至目前國內累計9,167,811例確診，分別為44,531例境外移入，9,123,226例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,755例COVID-19死亡病例，其中15,736例本土，另19例為境外移入。

1/13台灣增21,737例COVID-19：21,384例本土、353例境外移入、53例死亡
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更新時間 : 2023-01-13 17:46 GMT+08:00

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