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為領竹北市6000元紓困金•戶政事務所單日湧入1200多人 忙到13日凌晨

➤昨天(12日) 竹北戶政事務所工作人員電話接不停，除上廁所，幾乎沒時間休息及用餐。人潮眾多，其他戶政事務所還出動約15人支援，直到今天（13日) 清晨1時許才辦完。➤如果被發現不合理遷戶籍，即無實際居住情況，或為領取紓困金極短時間遷入再遷出等，將依違反戶籍法可處3000元以上到9000元以下罰鍰。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 14:29
竹北市公所宣布，凡12日以前設籍於竹北市者，可領取新台幣6000元民生紓困金，結果竹北市戶政事務所12日湧入人潮，號碼牌抽到1297號，多...

竹北市公所宣布，凡12日以前設籍於竹北市者，可領取新台幣6000元民生紓困金，結果竹北市戶政事務所12日湧入人潮，號碼牌抽到1297號，多...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）竹北市公所昨天(12日)宣布，凡在12日前設籍可領新台幣6000元紓困金，戶政事務所湧進超過1200人，工作人員加班到今天(13日) 清晨1時許；竹北戶政事務所說，最多一戶遷入8人，成功遷入853人。

竹北市長鄭朝方昨宣布，為減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲竹北市民代表會支持，通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，12日前設籍竹北可領6000元紓困金。

竹北戶政事務所主任陳建淳上午指出，昨天號碼牌首輪抽到600多號後，重新歸零再提供抽號，第2輪又抽697號，實際到場民眾1200多人，雖也有辦其他業務的民眾，但大多辦戶籍遷入。

中央社引述陳建淳說，昨工作人員電話接不停，除上廁所，幾乎沒時間休息及用餐。人潮眾多，其他戶政事務所還出動約15人支援，直到今天清晨1時許才辦完。

陳建淳表示，較特殊情形是有民眾持1張號碼牌，一口氣為7、8戶親友辦遷入，甚至還有一戶遷入8人，都將經系統優先調查，以一間房子入籍超過3戶者，屬特殊異常會優先查核，釐清是否有居住事實。

陳建淳說，中華民國憲法保障人民有居住及遷徙自由，但戶政單位原本就會不定時查核人口，且這次狀況特殊將加強查，如果被發現不合理遷戶籍，即無實際居住情況，或為領取紓困金極短時間遷入再遷出等，將依違反戶籍法可處3000元以上到9000元以下罰鍰。

竹北市戶政事務所12日湧入大量人潮，碼牌抽到1297號，多是為辦遷入戶籍作業。

鄭朝方12日接受媒體聯訪表示，民生紓困金是為減緩疫情帶來的經濟衝擊，所以未設定門檻條件，12日通過提案的自治條例，是以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格，但民眾若在發放紓困金前移出，會被取消資格。

竹北戶政事務所主任陳建淳12日表示，戶政所平時的尖峰日子，平均1天約400人洽公（含遷入的其他事項），但12日上午約11時許後，事務所逐漸湧入人潮，號碼已抽至600多號後，重新歸零再提供抽號，第2輪又抽697多號，甚至還需緊急調整動線，提供臨時椅子。

陳建淳表示，12日抽號碼牌辦理業務，多為辦理戶籍遷入，而遷入者有來自竹縣的其他鄉鎮，也有很多從台北市、新北市等外縣市遷入。

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