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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（1/13）中午發表第二則即時民調，「國人期待什麼樣的內閣改組？」。這也是該會2023 年1月全國性民調的一部份。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

主要研究發現

基金會提問：「再過幾天，蘇貞昌內閣可能會改組。請問，您期待的內閣改組幅度（範圍）是多大？全面改組？大幅改組？小幅改組？還是維持現況，不需要改組？」

結果發現：27.9%全面改組，22%大幅改組，19.7%小幅改組，11.2%維持現況，不需要改組，19.3%沒意見、不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成期盼內閣全面改組或大幅改組，二成期盼小幅改組，一成一認為維持現況不需改組（如上圖)。

值得注意的是，當蘇內閣總辭在即，台灣社會的「眾數傾向」（Mode trend）是全面改組內閣，期盼蘇內閣留任不需改組的只有一成一。

這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，當蔡英文總統仍在思考內閣改組問題時，七成國人已明白表示內閣應改組，不論是全面改組、大幅改組或小幅改組，五成國人期盼內閣進行全面或大幅改組。

一言以蔽之，台灣主流民意期盼內閣全面或大幅改組，而不是小幅改組，更不是內閣原封不動。

游盈隆指出，事實上，蔡政府自2016年5月上任以 來，雖然前後經歷林全、賴清德和蘇貞昌三任內閣，但每次內閣改組都只是小幅或微幅改組，絕大多數閣員任職都超過六年，沒有更動過。此時此刻當半數國人期盼內閣全面或大幅改組時，似乎也流露對蔡政府絕大多數久居其位政務官員的厭煩和不耐。

這項調查訪問期間是2023 年 1 月 9-11 三 天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

七成台灣民眾認為內閣應改組 五成盼全面或大幅改組

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