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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（1/13）早上發表即時民調，「蘇內閣施政表現的最新民意反應」。這是該會2023 年1月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

主要研究發現

基金會提問：「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現」

結果發現：7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿意，7.2%沒意見、不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中， 三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成七不滿意(如上圖) 。不滿意者比滿意者多 21 個百分點；值得注意的是，對蘇內閣非常滿意的只有 7.5%，但非常不滿意的高達 26.8%。

這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持；而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。

和上個月相比，國人對蘇內閣整體施政表現的反應，只有小幅的變化，滿意者略減 0.2 個百分點，不滿意者增加 3.4 個百分點。這一來一往，使得原本不滿意者比滿意者多 16.6 個百分點，如今已進一步擴大為 21 個百分點。

若換算成實際人口數，此刻不滿意蘇內閣施政表現者比滿意者多405萬人左右，這透露了一個新而重要的發展趨勢，那就是，國人對蘇內閣施政表現的不滿已進一步惡化(如下圖) 。

從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼 2022 年選後重挫 11.4 個百分點後，本月再下降 0.2 個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低記錄。從另一個角度看，五成七不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，也創下2019年1月成立以來的新高紀錄。毫無疑問地，這是蘇內閣成立四年來最艱困、人民最火大的時刻。

游盈隆說，的確，當社會瀰漫 2022 選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應 「還稅於民」普發現金六千元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待，已轉化成更強的怒火。

此項訪問期間是2023 年1 月9-11三天；以全國為範圍的 二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

最新民調: 台灣民眾57%不滿意蘇貞昌內閣施政表現 創4年來新高！

七成台灣民眾認為內閣應改組 五成盼全面或大幅改組