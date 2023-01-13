陳明通力挺林智堅 余正煌律師：以公害私、有違國安局長重任

（台灣英文新文／張雅鈞 綜合報導）前新竹市長林智堅論文抄襲案11日開庭，其台大國發所指導教授陳明通，不僅開庭前日於立法院質詢中稱「很確定是一個冤案」，更在庭後發表聲明指余正煌抄襲；余正煌的律師批陳一再袒護林智堅，「有失身為人師應有的風範格調」，更是「以私害公」、有違國安局長重責大任。

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論文抄襲案沸沸揚揚，調查局調查官余正煌自述林智堅涉嫌違法抄襲其論文，林出庭喊冤，「堅」不認罪，稱自己才是被侵權的受害者；余正煌的律師指出，余當初寄給陳明通的論文初稿「有刪除引述」，林的論文並未上引述，抄襲事實明顯。庭後余的律師也向台北地檢署遞狀，提告林智堅加重誹謗罪嫌。

身為兩人指導教授，國安局長陳明通在開庭前1日，在立院質詢時公開表態，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」；於開庭後透過律師發表聲明駁斥余的律師所說，強調自己在2016年1月5日以電子郵件的方式寄送論文寫作底稿和格式給余參考，然而證據指出，余在1月28日的論文進度，核心的研究設計仍毫無進展；反觀2月1日林智堅的研究計畫，卻在他的指導下完成雛形，「所謂林智堅抄襲余正煌論文，完全不是事實」。

陳明通在聲明中暗示指正煌抄襲，主張他於2月中旬將林智堅已完成雛形的論文計畫給余參考，後來余寄來的研究計畫跟論文，研究設計一環「絕大部分皆來自林智堅2月1日的內容」，僅增加部分文獻探討。

對此，余正煌的律師12日晚間發表聲明反擊，重申余的碩論都是自行撰寫完成，無任何抄襲林智堅所謂的「公版」情形。

聲明指出，林智堅所主張2016年2月1日撰寫的內容，均為余正煌撰寫後交給陳明通，且「為避免被他人抄襲而將APA註釋部分移除，」，因而林智堅所謂的「初稿」，皆未含任何APA註釋。

對於陳明通聲稱，余正煌只是增加一點文獻檢討並引註等主張，「純屬無稽」，並強調，但凡寫過文章及論文者都知道，一篇沒有任何註釋的文章，是不可能知悉該段文字的出處，更不可能大海撈針地把引用文章找出來，這是常識問題，不懂身為一個教授、且貴為國安局長之人，竟然提出此種看法。

聲明指出，陳明通為本案利害關係人，更事涉自身退休前擔任台大教職的正當性，本應尊重台大內部調查，並靜候法院審理釐清，「不應為了左袒林智堅，一再書立聲明稿、透過媒體放話，有失身為人師應有的風範格調。」

此外，聲明亦指出，若陳明通主張2016年2月1日來源為陳明通撰寫的「公版」，而此「公版」整篇欠缺註釋下，「身為台灣大學資深教授，豈非自認大量抄襲其他學者的著作，而未有引註，如此說法顯然荒謬至極。」

最後，聲明也譴責陳明通身為國安局長，在國際情勢動盪、兩岸情勢不穩，卻以私害公，為了林智堅的論文，傾全力對付余正煌，恐與身兼國安局長重責大任有違，務請三思。



（圖／余正煌律師提供）