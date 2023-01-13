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台灣民進黨員黨籍爭議 賴清德：公職黨員繼用非事實攻擊絕對嚴格黨紀

針對王世堅、高嘉瑜開除黨籍爭議，賴清德表示，政治工作者「有用的工作，多做沒壞處；如果是沒有用的話，少說幾句比較好」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 10:21
民進黨主席補選候選人、副總統賴清德12強調，民進黨存在目的就是「為台灣打拚」，如果沒有這種決心、沒這種覺悟的人，請早點離開。（圖／中央社）...

民進黨主席補選候選人、副總統賴清德12強調，民進黨存在目的就是「為台灣打拚」，如果沒有這種決心、沒這種覺悟的人，請早點離開。（圖／中央社）...

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）民進黨主席補選候選人賴清德12日晚間於台北市舉行政見會，近來身陷黨籍風暴的立委高嘉瑜與會遭噓「下台」；賴清德就黨紀問題表示，若公職黨員繼續用非事實進行攻擊，絕對嚴格黨紀。

民進黨將於15日辦理黨主席補選投票，賴清德於昨晚在台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，多位黨籍立委現身支持，包括一出場就被民眾比倒讚、噓「背骨」的高嘉瑜。

高嘉瑜日前因「超徵稅收是行政失靈」一說引發基層不滿，又被點名為吳怡農立委補選失利戰犯；黨籍立委王世堅則是因為批評前新竹市長林智堅「草包」備受爭議。也因此，本次政見會有黨員針對此事，提出「他們兩人不開除、黨沒救」，還有黨員向賴清德表示，倘若不處理，他不知道賴清德選黨主席做什麼。

高嘉瑜現場回應，表示與會者跟她同樣都愛民進黨，批評的聲音她已聽到，不希望彼此撕裂，大家都是為了台灣與民進黨。但在發言期間被台下頻頻倒噓。對此高嘉瑜也表示，「你們的聲音我都聽到，你們很有活力，就是要用這個活力繼續支持民進黨」。

賴清德表示，黨員踴躍出席、用力發言，讓他看到民進黨的力量；今天大家出席、開口批評，代表沒放棄一起打拚的機會。

賴清德指出，民進黨是第一個土生土長的本土政黨，該黨存在目的只有一項「為台灣打拚」，如果沒有這種決心、沒這種覺悟的人，請早點離開；若要在黨內，意志只有為台灣打拚，沒有第二句話。

賴清德也強調，關於黨紀問題，民進黨的黨公職必須體認到「我們都是政治工作者，所以，有用的工作，多做沒壞處；如果是沒有用的話，少說幾句比較好」。

賴清德說，公職人員為民喉舌這是天職，所以黨中央不會封口，民進黨執政不是不能批評，民進黨是大鳴大放的政黨，但如果繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍，他擔任黨主席，絕對嚴格黨紀。

賴清德表示，「換我做黨主席，我的責任就是團結黨內支持蔡總統」。
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更新時間 : 2023-01-13 12:36 GMT+08:00

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