【命運多舛】土石流加邊坡坍方　蘇花路廊111年至少傳出5起災害阻斷交通

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台9線蘇花公路受到天災影響，屢次發生災害意外，根據交通部公路總局統計，光是去年(2022) 一年就發生5起因土石流或邊坡坍方，導致蘇花公路雙向阻斷。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

蘇花公路受到天災影響，屢次發生災害意外，根據交通部公路總局統計，光去年一年就發生5起因土石流或邊坡坍方，導致雙向道路中斷，不過大多可以在隔天就搶通。

中央社12日引述公路總局統計:

●去年(2022年)9月14日，蘇花公路台9丁線39K+800~39K+900因土石流導致雙向道路中斷，當天就搶通完成。

●去年10月7日，受到強降雨影響，台9丁線33K+700~49K+000以及台9丁線59K+000~63K+600分別因為土石流跟邊坡坍方導致雙向道路中斷，直到10月8日兩路段才搶通。

●去年10月31日台9線119K+350~119K+450因颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應帶來豪雨，導致邊坡坍方，道路雙向中斷，當天搶通完成。

●隔天11月1日受到颱風奈格外圍環流及東北季風影響，台9丁線38K+000~39K+000也出現邊坡坍方，導致道路中斷，當天搶修完成。