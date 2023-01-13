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更新【1/17封關】美股連3漲　台灣分析師看好台股週線收紅

投信認為，各產業對2023年景氣相對保守，經營重點在存貨控管及財務體質調整，台股須靜待景氣落底。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/13 09:35
示意圖為2022年12月29日美股走勢 (美聯社)  

示意圖為2022年12月29日美股走勢 (美聯社)  

更新時間: 2023-01-13 10:42

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國去年(2022年) 12月消費者物價年增率6.5%，連續6個月下滑，也降低市場對通膨預期，激勵美股連3漲。分析師在13日台股開盤前表示，美股走穩可望穩住台股多頭信心，週線可望連2紅。

春節將至，由於台股下周二(1/17) 封關，下周只有兩個交易日。以下為台股一月份交易時程表:

更新【1/17封關】美股連3漲　台灣分析師看好台股週線收紅

(資料來源: 台灣證交所)

美國勞工部公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率6.5%，符合市場預期，創1年多來新低。

道瓊工業指數12日上漲216.96點或0.64%，以34189.97點作收。標準普爾500指數上漲13.56點或0.34%，收3983.17點。科技股那斯達克指數揚升69.44點或0.64%，收11001.11點。費城半導體指數上揚34.29點或1.24%，收2789.65點。

其中，台積電ADR在去年每股大賺39.2元消息激勵下，大漲6.38%，是帶動費城半導體指數漲勢的大功臣。

根據中央社，台積電法人說明會釋出對今年營運看法，受庫存調整與需求疲弱影響，今年上半年營收以美元計價將會年減4%至9%，不過已看到需求趨穩的初期跡象，下半年營運可回溫；大立光法說會則是對景氣持悲觀態度，指出市場庫存嚴重，目前看到全球手機廠普遍都非常悲觀。

投信認為，各產業對2023年景氣相對保守，經營重點在存貨控管及財務體質調整，台股須靜待景氣落底。不過，由於通膨降溫、美國聯邦準備理事會（Fed）升息近尾聲，外資是否回補，將牽動台股資金動能。

更新【1/17封關】美股連3漲　台灣分析師看好台股週線收紅
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