英國在台灣辦事處於奇美博物館植樹　 展出已故英國女王唯一「全像攝影」

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）今（12）日在奇美博物館戶外的台南都會公園， 與台南市長黃偉哲、奇美博物館館長許家彰， 共同植下紀念已故英國女王伊莉莎白二世的光臘樹樹苗， 同時紀念台英友誼長存。

已故英國女王肖像 唯一「全像攝影」在奇美展出

奇美博物館《時代的臉孔》國際大展是英國國家肖像藝廊160多年 來首次大規模的世界巡迴， 展出大批從未離開英國的國寶級肖像作品，包括英國皇室、政治、 科學、藝文、時尚、音樂等各擅勝場的時代人物， 而女王伊莉莎白二世的肖像是拍攝逾萬張才製成3D立體效果的「 全像攝影」（Holography），格外受到矚目。 這也是英國在台辦事處選擇在奇美博物館植樹的原因。

英國女王伊莉莎白二世和查爾斯王子（現今英國國王查爾斯三世）自 2021年10月發起了「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動， 原意是號召英國與全球民眾一起用翠綠的「樹冠」來慶祝女王去年（ 2022）在位70年的白金禧年（Platinum Jubilee）。去年9月女王離世後， 國王查爾斯三世特別保留這項號召， 傳承女王鼓勵世人為後代子孫打造綠色潔淨未來的心願， 呼籲大家繼續以植樹的方式來紀念已故英國女王。

女王紀念之樹 祝福台英友誼 許一個綠色未來

英國在台辦事處代表鄧元翰表示：「 感謝台南市政府與奇美博物館大力支持此次植樹， 與我們一起向已故女王伊莉莎白二世致敬； 女王一生向世人展現了負責、親切憐憫、堅定信仰、 無私奉獻與支持他人的美德， 並持續強調樹木森林對地球保育的重要性。 此次植樹也紀念英國與台灣共享深厚的價值觀， 共同決心為世界上的良善力量。」

黃偉哲市長強調，台南與英國淵源深厚，早在19世紀就有英國的 傳教士遠渡重洋到台南與在地人民建立深厚情感， 台南至今仍保留著相關的建築、信仰及文化等等。 黃偉哲期盼今日所種下的樹苗成為台英情誼的最佳象徵， 雙方在過往的基礎上繼續深耕交流，讓友誼茁壯成樹。

奇美博物館館長許家彰指出，為了慶祝奇美博物館三十週年， 館方特別從英國國家肖像藝廊引進《時代的臉孔》國寶級肖像大展， 並在百位名人的肖像中，將「女王伊莉莎白二世」 的肖像陳列於展覽最前面，表達女王在當今英國的重要地位。 許家彰說：「這次的植樹活動別具意義， 象徵女王的精神從館內展覽延伸到戶外綠地， 而這棵樹苗也將帶著女王對環保的祝福，在台南都會公園成長茁壯。 」歡迎民眾前來欣賞這棵紀念之樹， 同時觀看百年難得一見的國際大展，了解更多影響英國、 改變世界的名人故事。

此外，配合《時代的臉孔》大展所推出的限定禮品「女王包」 日前因大受歡迎而賣到缺貨，館方近期已補足貨量， 民眾可把握最後搶購機會。《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》 展期至2月28日止，展覽詳情請見奇美博物館官網：www. chimeimuseum.org。