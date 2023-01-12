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英國在台灣辦事處於奇美博物館植樹　 展出已故英國女王唯一「全像攝影」

By 藝文組, 台灣英文新聞－記者
2023/01/12 20:28
英國在台辦事處代表鄧元翰（左起）邀請台南市長黃偉哲、奇美博物館館長許家彰，一同參與紀念已故英國女王的植樹活動。 (圖/奇美博物館)

英國在台辦事處代表鄧元翰（左起）邀請台南市長黃偉哲、奇美博物館館長許家彰，一同參與紀念已故英國女王的植樹活動。 (圖/奇美博物館)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）今（12）日在奇美博物館戶外的台南都會公園，與台南市長黃偉哲、奇美博物館館長許家彰，共同植下紀念已故英國女王伊莉莎白二世的光臘樹樹苗，同時紀念台英友誼長存。

已故英國女王肖像　唯一「全像攝影」在奇美展出

奇美博物館《時代的臉孔》國際大展是英國國家肖像藝廊160多年來首次大規模的世界巡迴，展出大批從未離開英國的國寶級肖像作品，包括英國皇室、政治、科學、藝文、時尚、音樂等各擅勝場的時代人物，而女王伊莉莎白二世的肖像是拍攝逾萬張才製成3D立體效果的「全像攝影」（Holography），格外受到矚目。這也是英國在台辦事處選擇在奇美博物館植樹的原因。

英國女王伊莉莎白二世和查爾斯王子（現今英國國王查爾斯三世）自2021年10月發起了「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動，原意是號召英國與全球民眾一起用翠綠的「樹冠」來慶祝女王去年（2022）在位70年的白金禧年（Platinum Jubilee）。去年9月女王離世後，國王查爾斯三世特別保留這項號召，傳承女王鼓勵世人為後代子孫打造綠色潔淨未來的心願，呼籲大家繼續以植樹的方式來紀念已故英國女王。

女王紀念之樹　祝福台英友誼　許一個綠色未來

英國在台辦事處代表鄧元翰表示：「感謝台南市政府與奇美博物館大力支持此次植樹，與我們一起向已故女王伊莉莎白二世致敬；女王一生向世人展現了負責、親切憐憫、堅定信仰、無私奉獻與支持他人的美德，並持續強調樹木森林對地球保育的重要性。此次植樹也紀念英國與台灣共享深厚的價值觀，共同決心為世界上的良善力量。」

黃偉哲市長強調，台南與英國淵源深厚，早在19世紀就有英國的傳教士遠渡重洋到台南與在地人民建立深厚情感，台南至今仍保留著相關的建築、信仰及文化等等。黃偉哲期盼今日所種下的樹苗成為台英情誼的最佳象徵，雙方在過往的基礎上繼續深耕交流，讓友誼茁壯成樹。

奇美博物館館長許家彰指出，為了慶祝奇美博物館三十週年，館方特別從英國國家肖像藝廊引進《時代的臉孔》國寶級肖像大展，並在百位名人的肖像中，將「女王伊莉莎白二世」的肖像陳列於展覽最前面，表達女王在當今英國的重要地位。許家彰說：「這次的植樹活動別具意義，象徵女王的精神從館內展覽延伸到戶外綠地，而這棵樹苗也將帶著女王對環保的祝福，在台南都會公園成長茁壯。」歡迎民眾前來欣賞這棵紀念之樹，同時觀看百年難得一見的國際大展，了解更多影響英國、改變世界的名人故事。

此外，配合《時代的臉孔》大展所推出的限定禮品「女王包」日前因大受歡迎而賣到缺貨，館方近期已補足貨量，民眾可把握最後搶購機會。《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期至2月28日止，展覽詳情請見奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org
奇美博物館館

更新時間 : 2023-01-12 20:46 GMT+08:00

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