Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

治療砂眼市占率第一出包！綠洲化學氯黴素眼藥膏濃度超標 恐引中毒

醫師提醒，若主成分含量太高，輕則讓患者出現過敏等毒性反應，重則恐讓眼角膜出現「點狀剝落」，濃度愈高愈有風險，不可不慎。而在同成分、同劑型的藥品中，綠洲氯黴素眼藥膏市占率高達68%。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2023/01/12 18:58
綠洲氯黴素眼藥膏 CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMEN。（圖/截圖自綠洲化學）

綠洲氯黴素眼藥膏 CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMEN。（圖/截圖自綠洲化學）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）根據食藥署產品收回名單，市佔率第一的綠洲化學「氯黴素眼藥膏」共兩批號「200205」、「210301」出現藥品主成分含量測定結果未能符合規格的狀況。媒體指出，醫師提醒若使用濃度過高，恐造成中毒甚至角膜點狀剝落。

綜合食藥署品質監督管理組科長傅淑卿，綠洲化學「氯黴素眼藥膏」（CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMEN）是治療砂眼市占率第一品牌。其他適應正還包括結膜炎、奈瑟氏菌（Neisseria）、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等所引起之眼疾患。使用頻率每日二至四次適量塗於眼患部。須由醫師開立處方箋，然而食藥署去年6月進行抽檢時發現規格有問題，至今才收回產品。

傅淑卿說，在同成分、同劑型的藥品中，綠洲氯黴素眼藥膏市占率高達68%，110年度健保年用量3萬1000支，市佔率第一。不過食藥署去年6月抽樣檢驗，發現有2批「200205」、「210301」藥品主成分CHLORAMPHENICOL含量未能符合規格，合格範圍須介於90~130%，但一批只有80%，另一批則是132%。

食藥署指出，由於生產年度不同，總共4萬8000支已經全數出貨，因此要求廠商須在今年3月4日完成回收，雖然早在去年6月已檢驗出有問題。對此，傅淑卿稱，為了謹慎起見，需要找第二間實驗室複驗，但照理應保障消費者權益。

根據聯合報報導，三軍總醫院眼科部主任呂大文說，這次食藥署抽檢發現，藥膏主成分含量偏離規格，若含量太低，就無法達到宣稱的療效；但主成分含量太高，輕則讓患者出現過敏等毒性反應，重則恐讓眼角膜出現「點狀剝落」，濃度愈高愈有風險，不可不慎。
食藥署
氯黴素眼藥膏
綠洲化學
市占率
氯黴素

相關新聞

台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜
台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜
2023/01/10 17:16
台灣食藥署：高血壓藥脈優錠5毫克接獲藥品不良品通報　預計回收600萬顆
台灣食藥署：高血壓藥脈優錠5毫克接獲藥品不良品通報　預計回收600萬顆
2023/01/07 15:01
表格雙標？台灣衛福部長薛瑞元、食藥署證實：食品銷往中國被要求提供配方　國際上沒人這樣要求
表格雙標？台灣衛福部長薛瑞元、食藥署證實：食品銷往中國被要求提供配方　國際上沒人這樣要求
2022/12/14 11:04
中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明
中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明
2022/12/11 11:56
台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚禁銷中國? 農委會、食藥署：了解情況、爭取補件
台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚禁銷中國? 農委會、食藥署：了解情況、爭取補件
2022/12/08 20:31

更新時間 : 2023-01-12 20:46 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝8大亮點搶先看！　
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊