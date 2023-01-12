治療砂眼市占率第一出包！綠洲化學氯黴素眼藥膏濃度超標 恐引中毒

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）根據食藥署產品收回名單，市佔率第一的綠洲化學「氯黴素眼藥膏」共兩批號「200205」、「210301」出現藥品主成分含量測定結果未能符合規格的狀況。媒體指出，醫師提醒若使用濃度過高，恐造成中毒甚至角膜點狀剝落。

綜合食藥署品質監督管理組科長傅淑卿，綠洲化學「氯黴素眼藥膏」（CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMEN）是治療砂眼市占率第一品牌。其他適應正還包括結膜炎、奈瑟氏菌（Neisseria）、葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌等所引起之眼疾患。使用頻率每日二至四次適量塗於眼患部。須由醫師開立處方箋，然而食藥署去年6月進行抽檢時發現規格有問題，至今才收回產品。

傅淑卿說，在同成分、同劑型的藥品中，綠洲氯黴素眼藥膏市占率高達68%，110年度健保年用量3萬1000支，市佔率第一。不過食藥署去年6月抽樣檢驗，發現有2批「200205」、「210301」藥品主成分CHLORAMPHENICOL含量未能符合規格，合格範圍須介於90~130%，但一批只有80%，另一批則是132%。

食藥署指出，由於生產年度不同，總共4萬8000支已經全數出貨，因此要求廠商須在今年3月4日完成回收，雖然早在去年6月已檢驗出有問題。對此，傅淑卿稱，為了謹慎起見，需要找第二間實驗室複驗，但照理應保障消費者權益。

根據聯合報報導，三軍總醫院眼科部主任呂大文說，這次食藥署抽檢發現，藥膏主成分含量偏離規格，若含量太低，就無法達到宣稱的療效；但主成分含量太高，輕則讓患者出現過敏等毒性反應，重則恐讓眼角膜出現「點狀剝落」，濃度愈高愈有風險，不可不慎。