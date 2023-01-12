響應永續 台北凱達推環保「星」希望住房專案

自環保署預告 7月1日起旅宿業不主動提供一次性備品後，榮獲「金級環保旅館」認證的台北凱達大飯店，化身宣傳綠色環保的平台，為推廣民眾使用不含一次性備品的住房專案，每房再加送一杯星巴克咖啡服務之飲品一杯，讓民眾為節能減碳盡一份心力之餘，還能在冷冷的天裡用一杯美好的咖啡暖暖胃。台北凱達大飯店強調環保減碳的綠色旅遊更是後疫情時代最時尚的旅遊方式，日前推出環保「星」希望住房專案，精緻雙人房只要每房2,099元起，三人房也只要2,849元起。專案不包含一次性使用塑料包裝備品：牙刷、刮刀、浴帽、梳子、清潔包組、拖鞋、茶包、咖啡包、瓶裝水。盼能藉由綠色住宿推廣鼓勵民眾響應綠色消費，減少資源浪費！

這兩年在疫情的影響下，餐飲外帶、外送風盛行，一次性塑膠包裝用量大幅度增加，故正視減塑問題已是刻不容緩。台北凱達大飯店支持貫徹環保及落實減塑理念，為下一代創造一個永續、潔淨的未來。凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，凱撒飯店連鎖旗下多家飯店都是金級環保標章旅館，秉持著永續理念，尊重自然與環境，一直以來都全力支持環保相關議題。以台北凱達大飯店來說，於開幕時客房內就不使用一次性小塑膠瓶沐浴用品，而是固定在牆上、可以回充的大瓶裝沐浴用品。去年更陸續在各樓層安裝飲水機，期望可以推廣客人減少使用瓶裝水。近日為大力推廣客人訂不使用一次性備品的-環保「星」住房專案，加碼贈送星巴克咖啡服務飲品。盼能慢慢改變大眾的消費模式，為地球永續共同努力！

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圖/台北凱達大飯店