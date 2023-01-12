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薛瑞福揭CSIS兵推台灣「慘勝」3啟示　卜大年：美國應增強對中國的「事前嚇阻」

現任美智庫「2049計畫研究所」主席的薛瑞福率團訪台，他與美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年，12日上午在外交部舉行記者會。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 17:52
華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（左）率團訪台，12日與美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（右）在外交部舉行記者會。中央社...

華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（左）率團訪台，12日與美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（右）在外交部舉行記者會。中央社...

延伸閱讀: 美國智庫24版本兵推報告: 中國入侵台灣不會成功　各方均將付出慘痛代價　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）華府智庫CSIS近日兵推顯示，台灣將在台海衝突中「慘勝」。美國前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福認為，兵推結果帶來3個啟示：須強化對中嚇阻、台灣勿存放棄心態、先做足軍備糧食準備。

中國國台辦稱「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兵推目的是迫使台灣向美國買更多武器，薛瑞福（Randall Schriver）予以駁斥，他表示，雖可根據兵推研判台灣更需要哪些軍備、訓練，跟軍售環環相扣，但美國出售台灣武器都是依據法律規範與政府雙方協商，美國不會脅迫台灣購買任何軍備。

美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）也強調，美國希望台灣做足自衛準備，「至於台灣武器從哪來，我們沒那麼在意。」美國樂見其他國家軍售給台灣，也鼓勵台灣發展自身國防產業。

現任美智庫「2049計畫研究所」主席的薛瑞福率團訪台，他與卜大年上午在外交部舉行記者會。訪團期間曾晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花等。

薛瑞福揭CSIS兵推台灣「慘勝」3啟示　卜大年：美國應增強對中國的「事前嚇阻」

2049計畫研究所（Project 2049 Institute）訪團記者會12日在外交部舉行，外交部發言人歐江安（左）、美國前國防部印太安全事務助理部長、現任「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）（中）、美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）（右）出席。中央社

薛瑞福表示，距離他上次訪台已2年半，此行主要目的是重啟對話，實際了解台灣需要美國提供何種協助，包括制定政策、軍事合作各層面，讓他回華府後更能為台美關係發聲。

中央社引述薛瑞福表示，他看到CSIS近期24次台海兵推的資訊，他認為第一個結論顯示，台海開戰會使所有參加者損失慘重，就算台美獲勝也是慘勝，因此真的必須做足對中國的「事前嚇阻」。

薛瑞福表示，兵推第二個結論顯示「台灣是可以防衛的」，因此不應有自我放棄心態，雖有諸多困難，但台灣應抱持取得勝利的希望。

薛瑞福說，第三結論是台灣應做足事前準備，包括充分部署武器彈藥，及確保能源與糧食供應鏈的韌性。至於台灣能否像烏克蘭在開戰後，持續獲得外界供應武器，他認為「並非不可能」，例如可與美方溝通規劃開設「武器補給通道」。

薛瑞福認為，在2024台灣總統大選之前，中共解放軍仍將持續挑釁，邊練兵並測試台灣與國際反應，美國面對中共挑釁，應思考採取「有別以往的作法」，以強化台美軍事國防合作，他不確定美國行政團隊是否會做，但這是他會極力促成的方向。

薛瑞福表示，他很肯定台灣義務役恢復一年期，訪台期間也針對如何提升台灣軍隊訓練內容多方交流，他認為像烏克蘭獲得北約、美國等西方國家協訓，對戰場表現有極大幫助。

卜大年強調應增強對中國的「事前嚇阻」，他認為美方須不斷重申，中國侵台將付出高昂代價，「不只面對台灣，還會面對美國及美國所有盟友」，要警告中共若動武會使國力倒退好幾年，應以對話解決兩岸歧見，而非訴諸武力。

美國多項對台軍售延遲交運，卜大年坦言，他此行與蔡總統、相關官員會晤時，皆深刻感受台灣對這些武器需求的迫切，盼能盡快取得，蔡總統也特別提到中國對台不只軍事威脅，還有心理戰、認知戰，試圖讓大眾失去信心，他會將這些資訊都帶回華府。

卜大年強調，須以台美合作方式對抗中國認知戰，不能讓中國繼續散播「美國不可靠」、「台灣沒希望」這類訊息，這是避免台灣遭受孤立的核心工作，此外中國在各國都有間諜活動，台美可合作辨識、起訴共諜。

薛瑞福揭CSIS兵推台灣「慘勝」3啟示　卜大年：美國應增強對中國的「事前嚇阻」

美國智庫24版本兵推報告: 中國入侵台灣不會成功　各方均將付出慘痛代價　
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