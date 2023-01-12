2023台灣燈會在台北　中華電信與北市府攜手打造虛實整合賞燈體驗

台灣燈會睽違23年以「光源台北」為主題再度回到台北，「 中華電信」獨家贊助本屆燈會主燈，也加碼於燈區、 指揮中心提供高速寬頻及市話專線等高規格的資通訊服務， 讓前來賞燈的民眾體驗順暢無阻的燈飾展演及網路服務。今(12) 日辦理「2023台灣燈會在台北-極速服務 共創精采」記者會，由臺北市政府副秘書長張溫德、 中華電信執行副總兼企業客戶分公司總經理吳麗秀、 交通部觀光局組長莊靜真等長官共襄盛舉， 象徵中華電信與市府一同攜手為燈會打造「超順、超穩、超快」 的網路電信服務。

藉由中華電信純熟穩固且極致順暢的網路服務為後盾，今年的燈會突破以往靜態展示， 提供民眾從視覺賞燈進化為體感玩燈的全新感受， 以新興科技將建築化身為燈飾作品，結合雙副燈共演， 將帶領民眾感受台北的潮流文化、數位科技等多元呈現； 針對這次燈會中華電信贊助內容， 中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理說明：「 中華電信於燈會期間將提供300M、 1Gbps高速寬頻及加強型的Wi-Fi， 讓民眾能有完整的聲光互動體驗，並動員百名工程人員， 即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供快燈速、 順暢的4G/5G行動網路服務」。此外， 中華電信也提供大會市話暨IP Centrex(網路電話)服務，使大會指揮中心通訊順暢無阻， 也將由專業的技術人員24小時即時的嚴密監控， 確保燈會於活動期間不論在網路運作或後勤支援能夠持續不間斷； 中華電信MOD亦協力共同宣傳本次活動， 擴大2023台灣燈會在台北的宣傳廣度與深度，全方位支持「 光源台北」燈會活動，與北市府共同行銷台北。

中華電信將持續以全台唯一連獲2個國際權威機構Speedtes t®「連續五年台灣行動網速冠軍」、「5G網速冠軍」 與Opensignal「台灣整體行動網速」、「5G網速體驗」 的網速雙冠王，提供全台客戶最綿密的網路涵蓋與最有感的4G/ 5G行動網速體驗，燈會活動預計規劃9處臨時基地台， 以因應大量人潮所需之行動訊務需求，透過中華電信4G/ 5G大頻寬服務，提供最佳行動上網服務品質， 聯手打造有史以來最精彩的台灣燈會，共享光榮時刻， 與台北一同被世界看見。也提醒大家參加燈節活動， 要做好自身防疫，安心歡度元宵節。

照片來源：中華電信提供