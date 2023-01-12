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台灣將禁電子煙、納管加熱菸 大學全面禁菸！菸害防制法今三讀通過

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 17:50
立法院三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲。(圖/pixabay)

立法院三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）立法院會今（12）日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲、擴大禁菸場所等。新法明定，業者製造或輸入加熱菸前，需送交健康風險評估審查，上市後禁止特定之促銷或廣告行為。

國健署說明，國際間陸續出現電子煙、加熱菸及添加各式口味誘人吸用之產品。由於現行管制法源不夠周延，日益侵害民眾健康，特別是對青少年的傷害最大。衛福部參考世界衛生組織菸草控制框架公約（WHO FCTC）、國際經驗及各界意見，研擬菸害防制法修正案，經行政院於111年1月13日函請立法院審議，於今日完成三讀，通過菸害防制法部分條文。

三讀通過條文明定，未來將納管加熱菸、禁止電子煙。經中央主管機關公告指定菸品，無論是否為新類型產品或已上市者，只要其健康風險不明或新發現有特定健康風險之虞時，應申請健康風險評估審查，經審查核定通過後，始允許其開始或繼續製造、輸入、販售；使用指定菸品時必要之組合元件，也必須併同送審。

若經核定通過，禁止特定促銷和廣告行為，或以自動販賣、電子購物等無法辨識消費者年齡之方式販賣）。

另外，營業場所不得免費供應，任何人不得供應予未滿20歲之人。

同時擴大禁菸場所，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔之吸菸室外，不得吸菸。
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菸害防制法
菸害
電子煙

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