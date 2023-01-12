2022年集保結算所成果豐碩　實踐三大願景

集保結算所30餘年來深耕資本市場，拓展多元服務，也積極推動主管機關「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」與「公司治理3.0」等多項政策，集保結算所積極優化核心業務，也持續拓展數位創新業務，從後台角色逐步推展到中台的功能，提供各項「線上、數位、免臨櫃」服務，優化金融交易流程，提升投資人數位體驗，並協助金融業永續轉型。

集保結算所董事長朱漢強表示，30多年來，集保結算所用最嚴謹的態度，逐步推動負責任的創新，提供優質多元服務，建構數位金融基礎建設，贏得市場與主管機關的信任。集保結算所積極實踐3大願景，首先在B2B方面為「打造金融服務樞紐」，降低市場成本，期能提升整體市場運作效率；再者，在B2C方面「致力發展普惠金融」，提升金融服務的可及性；第三在B2G方面「協助國家金融市場監理」，發揮數位金融的即時性，協助主管機關精準監理。

2022年集保結算所業務推展成果豐碩，自結營收達79.48億元，稅後損益42.51億元，EPS達7.28元。2022年重要業務推動事項如下：

建置便利視訊股東會平台

建置全新eMeeting 2.0平台，協助72家上市櫃公司超過300場綵排測試，更設立戰情室監控系統運作，並現場派人全程協助，順利完成年度股東會召開。另與股務單位座談，研議系統優化與開發eMeeting 3.0平台。

協助建構開放證券

為協助主管機關推動開放證券政策，與證券、期貨及投信投顧公會共同擬定開放證券業務、資安等規範，並偕同財金公司建構開放API平台及其契約規範。

建置股務監理平台

為協助主管機關市場監理，辦理輿情分析預警建檔、委託書徵求、電子投票、股東會出席等數據統計，分析爭議公司型態並整合股務監理資訊，作為監理措施參考。

負責金融科技共創平台監理科技組

召集小組研商導入監理自動化及智慧化機制，及負責研議多元數位身分驗證相關法規調適與最佳實務守則研究案。

推動手機存摺多元創新

集保e手掌握App用戶已超過350萬戶，新增境外基金資訊、連結14家開放銀行用戶存款餘額及交易明細資訊。

提供外資客戶及國內投信線上開戶作業

負責建置資訊系統並取得共識，提供外資客戶、國內投信、國內保管銀行及證券商，得全面以線上方式取代書面人工方式，完成便利之開戶作業。

參與中央銀行數位貨幣CBDC試驗計畫

受邀參與央行工作小組，協助工作小組建立授權扣款作業機制，與市場參與者演練，並完成試驗計畫。

展望未來，數位金融、普惠金融、永續金融，是資本市場發展的重點，集保結算所將扮演建設性的關鍵角色，秉持「創新、韌性、永續」的精神，並在「利他共好」的核心價值上，與周邊單位積極合作，持續以投資人為核心，拓展跨域應用場景，落實到各項業務的規劃與執行，迎向臺灣資本市場的未來。