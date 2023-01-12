新北春節三安：平安袋、平安餐、平安箱！侯友宜：兔吉利來　乎您平安好過年

今(2023)年春節連假長達10天， 為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾， 新北市政府推出春節三安服務，包含春節平安袋2,000份、 63間宮廟寺院於農曆除夕至初八供應平安餐， 以及結合民間善心團體提供12偏區平安箱。新北市長侯友宜表示， 感謝所有民間力量的協助，傳遞溫暖， 讓有需要的民眾都能獲得適時的照顧。

海山派出所警員謝乙汝在春節平安袋記者會中分享， 警察角色是保護好人、懲戒壞人，因此民眾對進出派出所有些遲疑， 她看到有民眾坐著輪椅，在派出所外面徘徊， 就會主動上前招呼是否需要幫助？原來是前來索取平安袋， 她會趕緊送上去，並關心民眾的生活。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，過去2年因疫情嚴峻，為避免群聚， 宮廟多半取消平安餐供應，今年疫情趨緩，慈祐宮會恢復供應。

侯友宜表示，平安袋放在各地派出所，讓警察同仁在春節值勤時， 有發現需要幫助的對象，就能即時提供。 63間善心宮廟寺院於春節期間恢復提供粥、麵、湯圓等熱食； 偏區的區里平安箱也早分送到偏區里辦公處，另外幸福保衛站， 在春節期間，兒少有需要仍可到全市2, 463家四大超商門市登記取餐，透過平安袋、平安餐、 平安箱三安服務計畫，希望讓市民都能平安過好年。

社會局長張錦麗表示，新北市自2016年起推出春節平安袋至今， 除結合元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮等宮廟、嘉里大榮物流外， 也新增如手信坊、天得歐式慈善基金會、 歐黃寶釵社福基金會及待用餐券贊助等59個善心團體； 另結合國際獅子會300A2區台北市京華獅子會、 東北獅子會和青少獅會捐贈350箱區里平安箱， 放在偏區里長辦公處，讓有困難的民眾能就近獲得。

此次平安袋內容物除了米、麵、調理包、罐頭外， 增加好日子愛心大平台媒合的2萬張待用餐券，每袋有10張， 民眾可到436間愛心店家取餐， 詳細店家資訊請至eFOOOD待用餐地圖查詢。 袋中另有元亨寺志工與信眾們手作的祈福小物， 平安袋市值也由去年約850元提升至2,000元。

民政局表示，全市20區63間善心宮廟寺院於春節期間提供粥、 麵、湯圓等熱食， 所有資訊會於市府網站及各區有線電視跑馬燈公佈。

警察局長黃宗仁表示，警察為民服務春節不打烊， 平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點， 同仁值勤時若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋， 持續24小時守護市民。