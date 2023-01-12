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新北春節三安：平安袋、平安餐、平安箱！侯友宜：兔吉利來　乎您平安好過年

By 台灣英文新聞
2023/01/12 17:19
(照片來源：新北市政府社會局提供)

(照片來源：新北市政府社會局提供)

今(2023)年春節連假長達10天，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，新北市政府推出春節三安服務，包含春節平安袋2,000份、63間宮廟寺院於農曆除夕至初八供應平安餐，以及結合民間善心團體提供12偏區平安箱。新北市長侯友宜表示，感謝所有民間力量的協助，傳遞溫暖，讓有需要的民眾都能獲得適時的照顧。

海山派出所警員謝乙汝在春節平安袋記者會中分享，警察角色是保護好人、懲戒壞人，因此民眾對進出派出所有些遲疑，她看到有民眾坐著輪椅，在派出所外面徘徊，就會主動上前招呼是否需要幫助？原來是前來索取平安袋，她會趕緊送上去，並關心民眾的生活。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，過去2年因疫情嚴峻，為避免群聚，宮廟多半取消平安餐供應，今年疫情趨緩，慈祐宮會恢復供應。

侯友宜表示，平安袋放在各地派出所，讓警察同仁在春節值勤時，有發現需要幫助的對象，就能即時提供。63間善心宮廟寺院於春節期間恢復提供粥、麵、湯圓等熱食；偏區的區里平安箱也早分送到偏區里辦公處，另外幸福保衛站，在春節期間，兒少有需要仍可到全市2,463家四大超商門市登記取餐，透過平安袋、平安餐、平安箱三安服務計畫，希望讓市民都能平安過好年。

社會局長張錦麗表示，新北市自2016年起推出春節平安袋至今，除結合元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮等宮廟、嘉里大榮物流外，也新增如手信坊、天得歐式慈善基金會、歐黃寶釵社福基金會及待用餐券贊助等59個善心團體；另結合國際獅子會300A2區台北市京華獅子會、東北獅子會和青少獅會捐贈350箱區里平安箱，放在偏區里長辦公處，讓有困難的民眾能就近獲得。

此次平安袋內容物除了米、麵、調理包、罐頭外，增加好日子愛心大平台媒合的2萬張待用餐券，每袋有10張，民眾可到436間愛心店家取餐，詳細店家資訊請至eFOOOD待用餐地圖查詢。袋中另有元亨寺志工與信眾們手作的祈福小物，平安袋市值也由去年約850元提升至2,000元。

民政局表示，全市20區63間善心宮廟寺院於春節期間提供粥、麵、湯圓等熱食，所有資訊會於市府網站及各區有線電視跑馬燈公佈。

警察局長黃宗仁表示，警察為民服務春節不打烊，平安袋會先分派到轄區派出所與分駐所等163處據點，同仁值勤時若發現有需要的民眾，會主動致送平安袋，持續24小時守護市民。

更新時間 : 2023-01-12 20:45 GMT+08:00

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