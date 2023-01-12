富邦金控2023年聯合徵才計畫正式起跑， 金控暨各子公司今年度預計招募6,500人， 職缺需求包含海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、 客戶服務與風險管理等；另將擇優錄取50~60位儲備幹部（MA ）。富邦MA計畫自即日起至3月底開放履歷收件，開放招募達24 個組別，包括永續發展、數據分析、資訊科技、數位創新與行銷、 經營管理、法人金融、風險管理、投資研究、金融商品等多元領域， 爭取想要追求精彩生活、勇於提出自我主張的年輕世代加入， 在富邦寬廣的舞台一展長才、成就無限可能。

富邦金控MA計畫持續儲備ESG永續發展、經營管理、 數據分析等領域人才，今年更新增資訊科技組， 邀請對於創新技術研究與敏捷式專案管理感興趣的科技菁英踴躍應徵 。在子公司部分，富邦證券因應版圖持續擴張，MA招募組別增加為 七組，擴大招募客群經營組、數位平台組、高頻業務組、 法人業務組等多元職務組別，邀請不限科系背景， 嚮往證券交易產業、多元輪調歷練學習，且具備數據分析、 數位行銷企劃、業務推展等經歷的年輕新血積極投遞履歷；富邦人壽 MA招募今年聚焦兩組， 國際財務組歡迎具國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰， 保險科技組則期待具有資料分析與數據建模經歷者來一展長才； 向來熱門的台北富邦銀行MA職缺，今年亦推出六個徵才組別， 包含：法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、 風險管理組、永續發展組等，對於期待加入銀行業、 目標明確且渴望快速累積工作成就的優質人才來說，是絕佳的機會。

富邦金控致力於培育年輕學子成為金融專業人才，今年富邦金控、 台北富邦銀行、富邦人壽與富邦證券等各公司持續推出實習計畫， 招募領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、數位行銷、 精算風控、資訊資安等， 實習生將可以善用暑期或在學期間實際參與金融營運業務， 提早為職涯奠定良好基礎，預先為自己規劃璀璨未來， 歡迎有志投入金融產業的校園菁英踴躍參與。

富邦金控總經理韓蔚廷表示， 富邦金控以成為亞洲一流金融機構為願景， 持續深耕台灣及亞洲區域佈局，截至2022年底，富邦金控已連續 14年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭；連續五年入選《 財星(Fortune)》雜誌全球500大企業。同時， 富邦金控長期著重企業永續發展，已連續六年入選道瓊永續指數( DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，其中在DJSI「 社會」面向評分更榮獲保險業全球第一殊榮， 顯示富邦金控對於人才照顧備受肯定。富邦金控持續致力永續經營， 並以打造幸福企業作為重要目標，誠摯邀請優秀人才加入富邦， 與富邦共同成長，共創佳績。

富邦金控2023年MA招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公 告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選； 共規劃24組別，包括：富邦金控（經營管理組、數據分析組、 永續發展組、資訊科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、 金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組） ；富邦人壽（國際財務組、保險科技組）；富邦產險（金融科技組、 經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、數位平台組、 客群經營組、高頻業務組、金融商品組、法人業務組）、富邦投顧（ 投資研究組）、富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（ 經營管理組）。

富邦MA計畫各組別依據其產業及職務特性， 精心規劃全方位培訓藍圖，強化MA金融專業知識，並提供銀行、 證券、保險等跨領域的整合性資源，藉由跨部門輪習、 參與專案以及重要任務指派讓MA快速成長， 期待最終發展成為獨當一面的管理者。富邦MA計畫今年預計擇優錄 取50-60位，即日起至2023年3月31日(五)開放履歷收 件，相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲 備幹部MA專區」(https://www.fubon. com/financialholdings/hr/jobs_ 1170517_999577.html# introduction)；並加入Facebook「富邦MA 」粉絲團(https://www.facebook.com/ FubonMA/)，隨時掌握富邦MA招募的最新動態。