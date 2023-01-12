歡慶農民節　新北市長侯友宜感謝農民辛勞

新北市農會於今(12)日上午舉行新北市各界慶祝2023年農民節慶祝大會，市長侯友宜勉勵農友一年來的辛勞及貢獻， 同時也嘉勉農會對於農業界的付出，期許新的一年， 不論是農友或農會都能夠豐收滿滿， 會中也表揚該市各區及地區農會共50位優秀農事小組長、 農業產銷優良農民及有功人員， 感謝這些優秀的農友為本市農業的付出及努力，表現可圈可點。

為感念農民對農業辛勞地付出， 選定每年二十四節氣中的第一個節氣「立春」為農民節， 代表寒冬已盡，春臨大地，農民即將開始各項春耕農務， 各地農會也應景辦理慶祝會，感謝農民與相關從業人員。 因為今年農曆過年時間較早， 新北市農會特意提前舉辦農民節慶祝大會， 侯友宜到場表揚與祝賀優秀農事小組長及農業產銷優良農民與有功獲 獎人員。其中坪林區農會農事小組長翁萬，在坪林區種茶逾50年， 茶園占地約4公頃，所經營的「上林茶廠」為坪林區首個通過ISO 22000國際認證之安全衛生製茶廠，曾獲全國模範農民獎項， 而擔任農事小組長期間積極協助市府推動農業政策， 像是致力於推動坪林茶葉產銷履歷驗證，任內已完成驗證面積超過1 2公頃，認真負責表現績優，為農民與行政機關間溝通橋樑， 並深受當地農民敬重。另外，青農邱奕豪，起初因父親身體不好，不 捨其長期勞動，故退伍後返鄉從農，與父親邱顯輝一同經營「 輝要有機菜園」，以種植有機短期葉菜類為主，亦種植瑞士甜菜、 芝麻葉、羽衣甘藍等較特殊作物，從農初期雖遭遇病蟲害， 由農事小組長指導耕作技術與病蟲害防治經驗後，逐漸步上軌道， 並代表土城區農會參加本市110年度農事推廣教育技術交換大會勇 奪亞軍，在大會中分享自家有機種植技術與推動食農教育心得， 利用四季產出不同種類蔬果辦理場域導覽、農事體驗與現場摘採食材 DIY窯烤等活動，讓學童更加認識農業。

新北市農會理事長林讚枝表示，為加強農民經營管理及銷售能力， 配合市府辦理「美味得來速」振興農會超市及農友產品銷售、 開辦真情食品館網路商城與網路直播銷售方式，創造農產品新通路、 經營台北「希望廣場」農民市集，提供農特產品展銷攤位， 並設置有機、產銷履歷及青農專區等直銷管道，增加農友收益， 暨打造文山農場成為食農與環境教育、民眾休閒遊憩之優質場所。 未來將會更積極與侯市長所領導的市府團隊充分合作， 並扮演溝通協調的重要角色，協助農民銷售。

新北市長侯友宜表示，秉持新北市做大事「農業健康式/市」 的理念，與農會合作開發農產加工商品、提升農產價值， 創造農產全年經濟。新北市是全國最大城市，「做大市也要做大事」 ，響應聯合國「2030永續發展目標」，以新北農業健康式， 把關食品安全、推廣食農教育，創造個人吃得健康與吃得永續的環境 ，以及推動農業創生，形成產業聚落與產業鏈，建構優質從農環境， 並期許未來以「共好」為主題，凝聚共識、認同、互信、互諒， 讓社會共好。市府一定會與農會、農民朋友們站在一起相挺農業， 讓新北市農業發展生生不息、永續傳承。