（台灣英文新聞／生活組 台北報導）路易莎咖啡近年來積極擴展餐食，即日起再推出「精選餐食系列」，分為正宗泰廚配方、主廚推薦及千層系列等三大類別，最大特色便是花椰飯，不僅醣份減半，熱量還減少35%。至１月底以前還有限時加購優惠，全台100間門市開賣中。

新推出的三類別餐食中的正宗泰廚配方，由與前泰國總理差猜家族合作的「初泰」提供皇室佐料，打拋豬則與「初泰」選用同款的台灣上等究好豬。

主廚推薦的蔬食料理青醬野菇花椰飯，則由得過媲美蔬食界米其林獎的「光焙若」研發，其他還包括義式咖啡廳特色的經典千層麵等，讓消費者在路易莎能夠同時品嚐各國美食及好咖啡，即日起至1/31日，每日11點以後「精選餐食系列」加購飲品總價可現折10元。

正宗泰廚配方系列的泰式綠咖哩花椰菜飯佐培根。（業者提供）

路易莎表示，「精選餐食系列」同時提供10多種的簡餐形式，讓消費者可以自由選配各式午晚餐的料理美味，以正宗泰廚配方為例，有泰式紅咖哩及綠咖哩花椰飯、泰式紅咖哩及綠咖哩筆管麵，每一款都有培根及燻雞兩種口味可以任一選擇，其中紅咖哩及綠咖哩就是來自「初泰」主廚的研發，只要享用正宗泰廚配方簡餐，還可加價10元升級雞（腿）排。

主廚推薦則有川味牛腩花椰飯及青醬野菇花椰飯和青醬野菇筆管麵及泰式打拋豬花椰飯，其中青醬則來自策略夥伴「光焙若」的研發，泰式打拋豬花椰飯則與「初泰」選用同款的究好豬製成；千層系列則有菠菜奶油千層麵、義式肉醬千層麵等。

「精選餐食系列」的一大特色是健康餐花椰飯配方，選用目前健身圈風靡的優質偽澱粉-花椰菜米，其中，各式花椰飯的比例為花椰菜米及一般米各半，不但醣份減半，連熱量也減少35%，搭配優質高蛋白肉，就是目前很受歡迎的健康餐，單品價位落在110元至140元間，不但為小資族節省荷包、滿足美味升級健康升級。

路易莎餐食再進化 結合泰國皇室、台灣蔬食界米其林 健康餐熱量減35％

正宗泰廚配方的泰式紅咖哩筆管麵。（業者提供）