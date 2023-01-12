【台灣高階警官87人異動】北市警局長張榮興接任　南市警局長方仰寧調警政署警政委員　

更新時間: 2022-01-12 16:38

首次發稿: 2022-01-12 15:58

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）警政署今天(12日) 公布高階警官人事案，包含台北市、新北市、桃園市、台南市警局長皆調動，台北市警局長由警政署督察室主任張榮興接任，台南市警察局長方仰寧調任警政署警政委員。

中央社10日曾報導，台南市警察局發生前秘書室主任莊武能重大風紀案，局長方仰寧當天證實「我一定要離開現職」。警政署長黃明昭也表示，方仰寧自請處分，會全盤考量後，將調回警政署任職。

針對前台南市警察局秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，警察局長方仰寧自請處分。內政部代理部長花敬群3日則表示，此涉及整個警界高階警官調動和規劃，內政部和行政院會通盤檢討。

警政署刑事局1月10日舉行破案記者會，由黃明昭主持並視察成果。媒體聯訪詢問，方仰寧調職是否已證實？黃明昭表示，方仰寧因受到台南市警察局科室一級主管涉及違法案件，自請處分，會全盤考量後，預計將調回警政署任職。

內政部警政署刑事警察局10日舉行破案記者會，由警政署長黃明昭（前中）主持並視察成果。中央社

警政署12日發表人事異動名單時表示，基於現階段以穩定治安為第一要務，台北市警察局長等第一線警察機關首長職缺，優先遴派具打擊犯罪專業人員，將屆退則調陞回警政署。

警政署指出，對於員警發生重要風紀案件考核監督不周人員及涉足88會館參加不當宴飲，均併案檢討，並參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理、內外勤職務歷練及拔擢女性員警等原則，作通盤考量後，報內政部核定。

警政署今天公布重要警官調動人事，共87人，將於16日辦理交接到任。另外，台北市警局長楊源明並不在這波名單內，預期升任警大校長。

警政署公布名單如下：(資料來源: 警政署)

1、警政署督察室主任張榮興陞任臺北市政府警察局局長

2、警政署警政委員廖訓誠陞任新北市政府警察局局長

3、彰化縣警察局局長吳坤旭陞任桃園市政府警察局局長

4、警政署保安警察第三總隊總隊長李文章陞任臺中市政府警察局局長

5、警政署警政委員廖宗山陞任臺南市政府警察局局長

6、警政署航空警察局局長鄭明忠陞任警政署副署長

7、警政署保安警察第一總隊總隊長陳耀南陞任警政署副署長

8、警政署警監一階警政委員詹永茂調任臺灣警察專科學校校長

9、臺南市政府警察局局長方仰寧調任警政署警監一階警政委員

10、警政署警政委員李政曉調任警政署主任秘書

11、警政署保安警察第二總隊總隊長顏旺盛陞任警政署督察室主任

12、警政署保安警察第四總隊總隊長邱文亮陞任警政署航空警察局局長

13、警政署警政委員廖美鈴調任警政署國道公路警察局局長

14、警政署警政委員薛文容調任警政署保安警察第一總隊總隊長

15、臺灣警察專科學校校長鍾國文調任警政署警政委員

16、警政署鐵路警察局局長陳博珍陞任警政署警政委員

17、警政署保安警察第七總隊總隊長黃勢清陞任警政署警政委員

18、警政署保安警察第五總隊總隊長賈樂吉陞任警政署警政委員

19、警政署保安警察第六總隊總隊長林國清陞任警政署警政委員

20、新北市政府警察局副局長張國雄調任彰化縣警察局局長

21、桃園市政府警察局副局長廖恆裕調任警政署鐵路警察局局長

22、桃園市政府警察局副局長林建宏調任警政署保安警察第二總隊總隊長

23、警政署刑事警察局副局長黃家琦調任警政署保安警察第三總隊總隊長

24、臺南市政府警察局副局長劉鴻烈調任警政署保安警察第四總隊總隊長

25、高雄市政府警察局副局長趙瑞華調任警政署保安警察第五總隊總隊長

26、臺南市政府警察局副局長吳敬田調任警政署保安警察第六總隊總隊長

27、臺北市政府警察局副局長翁群能調任警政署保安警察第七總隊總隊長

28、臺北市政府警察局督察長廖材楨調任臺北市政府警察局副局長

29、雲林縣警察局局長李謀旺調任臺北市政府警察局副局長

30、臺中市政府警察局督察長呂新財調任新北市政府警察局副局長

31、屏東縣政府警察局局長劉印宮調任桃園市政府警察局副局長

32、苗栗縣警察局局長陳武康調任桃園市政府警察局副局長

33、警政署航空警察局副局長余一縣調任臺南市政府警察局副局長

34、花蓮縣警察局局長戴崇贒調任臺南市政府警察局副局長

35、臺東縣警察局局長葉超鴻調任高雄市政府警察局副局長

36、警政署航空警察局副局長張錦成調任高雄市政府警察局副局長

37、警政署國道公路警察局副局長葉爾煙調任臺灣警察專科學校教育長

38、新竹縣政府警察局局長楊哲昌調任臺北市政府警察局督察長

39、嘉義市政府警察局局長王文澤調任新北市政府警察局督察長

40、宜蘭縣政府警察局局長林新晃調任新北市政府警察局主任秘書

41、警政署防治組組長沈炳信調任桃園市政府警察局督察長

42、南投縣政府警察局局長黃永志調任桃園市政府警察局主任秘書

43、新竹市警察局局長郭士傑調任臺中市政府警察局督察長

44、連江縣警察局局長郭順德調任臺中市政府警察局主任秘書

45、警政署行政組組長鄭榮崑調任臺南市政府警察局主任秘書

46、警政署教育組組長林富助調任高雄市政府警察局督察長

47、澎湖縣政府警察局局長陳宗能調任高雄市政府警察局主任秘書

48、嘉義縣警察局局長陳明君調任警政署刑事警察局副局長

49、警政署法制室主任王旭昌調任警政署航空警察局副局長

50、警政署警察廣播電臺臺長宣介慈調任警政署航空警察局副局長

51、警政署花蓮港務警察總隊總隊長張維鎮調任警政署國道公路警察局副局長

52、警政署警監督察黃中華調任警政署國道公路警察局副局長

53、警政署警察通訊所所長張素菱調任新竹市警察局局長

54、警政署保安警察第六總隊副總隊長陳炯旭調任嘉義市政府警察局局長

55、警政署保安組組長林信雄調任新竹縣政府警察局局長

56、警政署高雄港務警察總隊總隊長莊勝雄調任苗栗縣警察局局長

57、警政署保防組組長黃勝源調任南投縣政府警察局局長

58、警政署刑事警察局主任秘書林故廷調任雲林縣警察局局長

59、警政署警察機械修理廠廠長林宏儒調任嘉義縣警察局局長

60、警政署鐵路警察局副局長蔡文峰調任屏東縣政府警察局局長

61、警政署基隆港務警察總隊總隊長林武宏調任宜蘭縣政府警察局局長

62、警政署公共關係室主任呂世明調任花蓮縣警察局局長

63、警政署民防指揮管制所所長陳錦坤調任臺東縣警察局局長

64、警政署臺中港務警察總隊總隊長林逢泉調任澎湖縣政府警察局局長

65、警政署交通組組長盧廷彰調任金門縣警察局局長

66、警政署保安警察第七總隊副總隊長張隆興調任連江縣警察局局長

67、警政署保安警察第五總隊副總隊長王森瑒調任警政署行政組組長

68、警政署保安警察第一總隊主任秘書李權哲調任警政署保安組組長

69、警政署教育組副組長蘇振龍調任警政署教育組組長

70、警政署保安警察第二總隊副總隊長吳耀南調任警政署交通組組長

71、警政署保防組副組長王順益調任警政署保防組組長

72、警政署保安警察第一總隊副總隊長陳百祿調任警政署防治組組長

73、金門縣警察局局長廖高江調任警政署勤務指揮中心主任

74、警政署警監督察李建民調任警政署公共關係室主任

75、警政署勤務指揮中心副主任楊台興調任警政署法制室主任

76、警政署行政組副組長陳錦文調任警政署臺中港務警察總隊總隊長

77、警政署航空警察局主任秘書梁東山調任警政署高雄港務警察總隊總隊長

78、警政署保安警察第四總隊主任秘書張則誠調任警政署花蓮港務警察總隊總隊長

79、警政署國道公路警察局主任秘書陳世煌調任警政署警察通訊所所長

80、警政署保安警察第四總隊副總隊長李名昌調任警政署民防指揮管制所所長

81、警政署防治組副組長黃柏燊調任警政署警察機械修理廠廠長

82、警政署鐵路警察局主任秘書劉炯炫調任警政署鐵路警察局副局長

83、警政署交通組副組長劉振安調任警政署保安警察第一總隊副總隊長

84、警政署保安警察第二總隊主任秘書李忠萍調任警政署保安警察第二總隊副總隊長

85、警政署保安警察第三總隊主任秘書林志盛調任警政署保安警察第四總隊副總隊長

86、警政署保安組副組長林長春調任警政署保安警察第五總隊副總隊長

87、警政署保安警察第七總隊主任秘書簡吉照調任警政署保安警察第七總隊副總隊長

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