美日國防部長會談再提台海和平重要性 台灣外交部回應表歡迎

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美日「2加2」會談集結美國務卿、國防部長和日本外務大臣、防衛大臣，於11日在華府討論美日聯盟及亞洲政治局勢，其中也討論到維護台海和平穩定的重要性。聯合聲明中則指出美日對台基本立場不變，對此，台灣外交部表示高度歡迎並肯定美國、日本政府再度公開支持維持台海和平穩定。

中央社報導，「美日安全諮商（2加2）會議」由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外務大臣林芳正、日本防衛大臣濱田靖一出席，雙方除談到強化美日聯盟嚇阻力外，台海局勢、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓試射飛彈與區域和平等都是討論議題。

台海局勢方面，在會後的聯合記者會上，林芳正說，美日對台基本立場不變，並確認維護台海和平穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的重要因素。但他也強調，美日強化與中國往來政策不變，包括安全領域。林芳正說，美日希望能透過對話，和平解決台灣議題。

布林肯則表示，不只是最近幾個月，而是近年來，中國持續破壞台海數十年來和平穩定的現狀。美方希望維持並強化現狀，反對任何一方片面改變現狀，美日將團結一致，持續以冷靜果斷態度維護和平穩定。

除了台海，林芳正說，中國展現前所未有的最大戰略挑戰，中國為自身利益重建國際秩序的外交政策，引起日美同盟與國際社會的嚴正關切。在此共識下，美日將持續合作，反對中國改變東海現狀的企圖，也堅決反對中國在南海的非法主張與脅迫挑釁行為。

對於美、日雙方重申維護台海和平穩定的重要性，並進一步強調此為「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，台灣外交部對此高度歡迎並肯定美國、日本政府再度公開支持維持台海和平穩定。

根據外交部，美國與日本在聲明中更進一步強調，中國外交政策尋求改變國際秩序，此為美、日及國際社群所嚴重關切（of serious concern），並構成印太區域等最大戰略挑戰（greatest strategic challenge）。此外，中國在東海、南海、香港及新疆等議題的作為也是這次會議兩國關心的議題，美、日將持續強化能力互通性、擴展夥伴關係，以及優化聯盟的軍力部署。

外交部發言人歐江安表示，台灣做為印太區域負責任的成員，將持續與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，維持台海安全並共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。