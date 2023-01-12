潛艇堡大王Subway傳求售 開價100億美金

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）經營面臨挑戰，美國知名三明治潛艇堡連鎖餐廳Subway傳出有意出售，開價100億美金（新台幣3,046億元）。

綜合路透、Business Insider報導，Subway待價而沽，正積極從企業界或私募基金公司尋求潛在買主，預料出售價格不會低於以100億美金。華爾街日報率先披露此消息，目前尚在求售初期討論階段，也可能不會談成任何交易。

Subway僅透過聲明簡要指出，不評論公司持股架構或營運計畫。

Subway創立於1965年，總部位於美國康乃狄克州的米爾福德（Milford），是全球規模最大的速食連鎖餐廳之一，在100國擁有逾37,000間分店。過去半世紀以來，該公司經營權由兩大創辦人Fred DeLuca與Peter Buck之家族持有，而後者已於2021年過世。

過去幾年來，Subway業績下滑，關閉多家分店，並遭指控食材有欺騙消費者之嫌。紐約時報曾報導，其鮪魚三明治中，竟驗不到鮪魚的DNA。2021年，Subway進行菜單大翻新，聲稱要大大提升所有核心產品的品質。

目前公司由CEO John Chidsey掌舵，正進行內部大整頓。2021年也傳出Subway欲求售消息，惟遭到否認。

潛艇堡大王Subway傳求售 開價美金100億元