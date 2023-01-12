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台灣行政院1/12通過特別條例　6000元最快2月底入帳　外籍人士也可以領

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 15:00
行政院會今（12）日上午通過特別條例，預計將用於普發現金6000元。(示意圖/pixabay)

行政院會今（12）日上午通過特別條例，預計將用於普發現金6000元。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）行政院會今（12）日上午通過特別條例，預計將用於普發現金等，據行政院發言人羅秉成表示，發放原則比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士也能領取新台幣6000元。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，強化整體經濟、社會韌性及應變能力，包含挹注健保和勞保基金、擴大公共運輸補貼等九大用途。

政院人士指出，其中1000億元預計用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼；第二，另外的1000億元額度將用於「加強韌性經濟方案」，藉以因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

第三部分，政院人士說，1800億元部分經總統指示，預計預留400億元以備不時之需，另外1400億元讓全民共享經濟成果，普發現金6000元。

據了解，特別條例草案的公文中午已經送抵立法院，靜待朝野協商後續如何處理。程序上待三讀通過後，行政院才能提出特別預算案送立院審議，一旦預算案也獲立院三讀通過，部會才能動支相關經費。

除了立法進度外，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時解釋，普發現金的方式與系統建置正在進行中，發放方式將朝多元方式辦理，系統建置部分，樂觀評估準備期為一個月左右，如果特別條例、預算通過速度快的話，政院會以最快速度來完成。

另外，各界關心外籍人士是否能領取新台幣6000元，羅秉成表示，經行政團隊討論，蘇貞昌已指示原則將比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士也能領取。

根據「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第4條規定，五倍券領用對象除現有戶籍國民，還包括取得台灣地區居留許可的無戶籍國民；取得台灣地區依親居留、長期居留許可的大陸地區人民；外國人為國內現有戶籍國民的配偶，取得居留許可者；香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

另外，包括外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者；取得定居許可，尚未設戶籍者；取得中華民國永久居留許可的外國人；依入出國及移民法第27條第1項第1款及第2款規定，得在中華民國居留的外國人，且已依駐台外交機構人員及其眷屬身分證明發給要點規定，領有有效身分證明者。

台灣行政院1/12通過特別條例　6000元最快2月底入帳　外籍人士也可以領
普發現金
行政院

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