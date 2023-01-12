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各國對中遊客入境檢測遭中國質疑歧視 世衛高層直球回應「這不是歧視」

目前對中國遊客進行檢測要求，或甚至暫停簽發短期簽證的國家包含美國、日本、印度、台灣、義大利、法國、西班牙、英國、澳洲、加拿大等。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/12 14:53
世界衛生組織（WHO）突發衛生事件項目執行主任雷恩(Mike Ryan)。（圖/路透社）

世界衛生組織（WHO）突發衛生事件項目執行主任雷恩(Mike Ryan)。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國日前面臨急速爆發疫情，引發各國擔憂，紛紛祭出對中旅客的入境檢測規定，引起中國不滿直稱這是「歧視性限制」，對此，世界衛生組織突發衛生事件項目執行主任回應，有鑒於中國疫情資訊的不透明，他不認為這些措施是歧視。

根據美國之音，中國外交部發言人汪文斌9日表示，各國要求中國旅行者提交新冠檢測陰性報告的規定是「罔顧科學和事實」，他說「少數國家仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。」

對此，世界衛生組織（WHO）突發衛生事件項目執行主任雷恩(Mike Ryan)直言「不，我不認為這是歧視。」他在受訪時表示，世衛認為因中國未能提供準確疫情數據，導致許多國家無法對中國疫情進行全面風險評估，從而設立入境檢測要求。

他說，世衛敦促中國填補疫情數據缺口，分享更多病毒排序數據。「我們對中國在（病毒）傳播變異、造成影響和死亡住院方面正在發生事情的理解存在著很大缺口。」此外，過去三年中國也一直對入境該國的旅客進行檢測，「因此，（其他國家）這樣類似的措施與中國本身多年來所做的並沒有不同。」

雷恩表示，當中國爆發Omicron疫情時，外界都非常害怕在中國恐有新病毒變種才導致這樣的情況，因此當中國不能提供透明且準確的數據，各國自然沒有足夠的資料來評估風險。

雷恩說，雖然世衛沒有建議各國採取這樣的措施，但是世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和雷恩都認為，在各國瞭解了（中國）傳染情況之前，採取這些措施是可以理解的，並不算是歧視性措施。

摩洛哥是最先宣佈完全禁止中國旅客入境的國家。而目前對中國遊客進行檢測要求，或甚至暫停簽發短期簽證的國家包含美國、日本、印度、台灣、義大利、法國、西班牙、英國、澳洲、加拿大等。

至於中國究竟有無發展新的變種新冠病毒，雷恩認為，過去兩週世衛已與中國合作，試圖深入瞭解導致中國疫情的病毒遺傳多樣性，他同意「在中國傳播的病毒株與世界其他地區非常相似」， 但是「我們並沒有足夠的樣本來絕對地做出決定。」

美國之音報導，1月3日，中國疾病預防控制中心向世衛組織分享了這波Omicron爆發的主要病毒基因排序，說在中國本地Omicron譜系BA.5.2和BF.7合計佔所有感染的97.5%。不過世衛突發衛生事件項目新冠病毒技術負責人科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，中國在分享病毒基因排序方面還需要做更多。

科霍夫說「不能只說中國的大多數排序都是這種模糊的5.2子譜系，」「在BA.5.2子譜系中有許多病毒。因此，我們只有更多地分享這些排序，才能完成更多的分析，這非常關鍵。」
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更新時間 : 2023-01-12 17:21 GMT+08:00

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