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較上週降27%　1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 14:20
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增22,937例COVID-19確定病例，分別為22,653例本土個案及284例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,653例本土病例，為10,193例男性、12,447例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,676例)，臺中市(2,917例)，高雄市(2,707例)，桃園市(2,520例)，臺北市(2,485例)，臺南市(1,797例)，彰化縣(875例)，新竹縣(678例)，苗栗縣(591例)，新竹市(572例)，屏東縣(507例)，雲林縣(423例)，基隆市(361例)，南投縣(326例)，宜蘭縣(323例)，嘉義縣(319例)，嘉義市(181例)，花蓮縣(157例)，臺東縣(97例)，金門縣(88例)，澎湖縣(49例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為20例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月9日，死亡日期介於去年5月17日至今年1月9日。

較上週降27%　1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡較上週降27%　1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡較上週降27%　1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡較上週降27%　1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡

指揮中心說明，今日新增284例境外移入個案中，為202例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月14日至今年1月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,146,104例確診，分別為44,178例境外移入、9,101,872例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,702例COVID-19死亡病例，其中15,683例本土，另19例為境外移入。

1/12台灣增22,937例COVID-19：22,653例本土、284例境外移入、48例死亡
新冠肺炎

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