（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨(11日)深夜發生坍方，道路雙向中斷，預估15日搶通。行政院長蘇貞昌今天請交通部務必在安全前提下全力搶通，也指示啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，並請交通部做好安全監測，預防二次坍方。

交通部長王國材今天稍早已指示鐵路及海運支援宜蘭與花蓮間的疏運。

交通部表示，因應台9線大清水隧道大面積坍方，王國材已指示相關單位全力支援宜蘭與花蓮間疏運，台鐵將加開每天12班宜花區間車，同時啓動貨物列車蔬果北運機制。

王國材也指示航港局協調台北快輪與合富輪投入載車、載客，於花蓮港-蘇澳港海上接駁。

公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方導致遭壓毀約25公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難，初估約需4個工作日，預估1月15日下午5時搶通。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜上邊坡坍方，公路總局從遠處空拍，評估災害狀況。（公路總局提供）中央社

公路總局今(12日) 上午發布新聞稿，大清水隧道因坍方遭壓毀約25公尺，目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。

行政院發言人羅秉成今在行政院會會後記者會轉述蘇貞昌裁示指出，昨深夜蘇花公路台9線大清水隧道坍方，道路阻斷，壓毀明隧道，公路總局回報現場有持續落石，預估1月15日搶通。

蘇貞昌說，春節前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，請內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓用路人提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。

蘇貞昌同時要求，農委會提前因應各項蔬果疏運，提供農民替代方案以供調配。這次坍方範圍很廣，後續請交通部做好安全監測，預防二次坍方，造成危險，請政委吳澤成協助督導。

另外，蘇貞昌也透過臉書表示，台9線大清水隧道南端，因大面積坍塌造成道路阻斷，政府已經啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，公路總局在第一時間就成立前進指揮所，目前正在全力搶修中，預計於1月15日下午5時可恢復通車。

台9線蘇花公路大清水隧道昨深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。航港局今天協調2艘快輪投入宜花間緊急疏運，搭配凱旋8號客輪，補強量能。隧道搶通前民眾現場領號碼牌免費搭乘。

航港局今天發布新聞稿指出，已緊急協調合富快輪於今晚上7時從花蓮港開航至蘇澳港，持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急從中國大平潭調度台北快輪（貨輪）儘速返航台灣，搭配原不定期航行的凱旋8號（客輪），明天(13日) 投入緊急疏運。

航港局長葉協隆表示，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今晚7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，預計明天(13日)凌晨12時從蘇澳港返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌免費搭乘。

另外，明天投入疏運的台北快輪運能可載運小客車250輛，凱旋8號可載客330人。

台鐵今天上午宣布，下午起至15日，啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共42列次。

台鐵說，今天下午起啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6列次，13日起至15日，每天加開宜蘭至花蓮區間快車12列次，共加開42列次區間快車。

台鐵增開的區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻可至台鐵官網或APP「台鐵e訂通」查詢。

另外，台鐵原週末時段開行宜花間28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放站位或增停車站以疏運旅客。

台鐵說，今天起也啓動蔬果北運機制，台鐵已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

【隧道坍方】蘇花公路又陷黑暗期 台鐵加開宜花區間車、航港局調度快輪助疏運