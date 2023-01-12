中國第二波報復 暫停日韓公民過境免簽 韓媒：中國雙標

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日韓對中國旅客祭出嚴格入境防疫規定，中國駐韓及駐日大使館10日時先後發出公告，表示將暫停簽發日韓公民赴中國簽證，隨後又於11日祭出第二波限制，過境客也納入管制。

由於中國在12月時放寬防疫規定，決定與病毒共存，也在1月時放寬邊境管制，日韓為防止國內疫情擴張，皆對自中國入境之旅客採取嚴格防疫措施，因此中國也揚言要採取「對等措施」回應。

11日，中國國家移民管理局網站再度針對日韓兩國發出公告，表示針對少數國家對中國公民實施「歧視性入境限制」，即日起對南韓、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停兩國公民赴中的72/144小時過境免簽政策。。

中國10日的首波限令，暫停南韓公民訪問、商務、旅遊、就醫及一般私人事務類短期簽證，並表示待南韓取消對中國的「歧視性入境限制措施」後，再視情況調整。10日晚間，中國再發布通知，停發日本公民赴中國普通簽證。

對此，韓媒引述香港南華早報報導，中國人民大學施殷弘教授表示，南韓經濟非常依賴中國，因此很容易成為目標，也說道，南韓國會議員最近訪台行程可能是遭入境限制報復的原因。

另外，有韓媒批評道，中國在放寬防疫政策前的三年期間，對入境者進行了3週的隔離措施，如今卻反過來批評，其他國家對中國的防疫措施不科學，且具政治意味，此舉實是雙重標準。