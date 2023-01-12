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奪走55命！烏干達終結伊波拉疫情　WHO：為非洲帶來無比希望

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 10:46
東非國家烏干達於11日宣布，由「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起的疫情正式結束。（圖／美聯社）

東非國家烏干達於11日宣布，由「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起的疫情正式結束。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）東非國家烏干達於11日宣布，由「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起的疫情正式結束，世界衛生組織（WHO）亦發表聲明祝賀烏干達抗疫成功。同日，美國取消對來自烏干達的旅客篩檢和監測要求。

烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）說，此波伊波拉疫情自穆本德區（Mubende）爆發，去（2022）年9月確認首起病例後，透過監測、接觸者追蹤和感染、預防和控制等關鍵控制措施，不到4個月便迅速終結伊波拉疫情。

這是烏干達數十年來首次爆發「蘇丹伊波拉病毒」疫情，自9月20日爆發以來，截至1月11日已是第113天，共造成142例確診病例、22例疑似病例，其中55例死亡、87例康復，死亡率約47%。

衛生單位共針對超過4000多名密切接觸者進行隨訪，以及健康監測達21天，去年11月30日最後一名患者康復出院。根據WHO的說法，當連續42天沒有新病例時，便代表伊波拉疫情正式結束。

CNN報導，這波疫情中，最後一例死者為一名妊娠28週產婦所產下的死胎，經檢測後呈現陽性反應。該名產婦在分娩前曾確診，但已康復，目前身體狀況良好。科學家也正在調查這兩起病例，以了解病毒是否會透過胎盤傳染給胎兒，因為在過往的紀錄中，伊波拉病毒並不會透過母子垂直感染。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）說，我們祝賀烏干達抗疫成功，透過此次疫情，烏干達證明了藉由集結各方醫療資源、建立警報系統、積極追蹤接觸者，以及社會大眾的全面配合等，人類是可以戰勝伊波拉病毒。

WHO非洲區域主任Matshidiso Moeti博士還說，這一場勝利為非洲帶來無比希望。由於沒有特定疫苗和藥物治療，這是過去五年來最具挑戰的伊波拉疫情之一，疫情一度蔓延至首都坎帕拉和金賈，但烏干達秉持堅持抗疫的精神，過程中不斷調整因應措施，終於在2023年結束疫情。

WHO和其合作夥伴自疫情爆發之初就全力支持烏干達衛生當局，部署專家，提供相關培訓，包含接觸者追蹤、檢測和患者照護等方面，以及建立隔離和治療中心並提供實驗室篩檢試劑，由於共同努力，病毒樣本的處理時間從數天縮短到6個小時。

烏干達此波疫情是「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）引起，這是6種伊波拉病毒其中之一，目前還沒有特定疫苗和藥物，以支持性療法為主，依照發病後出現的症狀治療。

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更新時間 : 2023-01-12 13:30 GMT+08:00

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