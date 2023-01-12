（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美日外長、防長2+2會議11日在華府登場，鑒於中國威脅日增，美國除了要在日本沖繩戰鬥部隊，雙方也將擴大防禦合作，延伸至太空領域。

綜合路透、美聯社報導，日本防衛大臣濱田靖一、日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了聯合記者會。四人直言不諱，除了譴責俄國侵略烏克蘭、北韓加大核武研發，更直批中國在印太地區挑釁不斷，威脅了國際秩序，是最大的戰略挑戰，必須加大反制力量。

為此，美國駐沖繩海軍陸戰隊將改編為一支約2,000人的海陸濱海作戰團（Marine Littoral Regiment，MLR），強化島嶼反艦作戰、情資偵察與運輸能力。奧斯汀稱，這是一支「更致命、更敏捷、更強大」的軍力。美方將為日方提供反艦飛彈，作戰團擬於2025年完成部署。

此外，美日安保合作也將延伸至太空領域，共同抵禦敵方從太空發動的攻擊。美國國家航空暨太空總署（NASA）將於13日與日本簽訂合作協議。

日本將於九州南方、鹿兒島西南方的無人島馬毛島（Mageshima）上，打造飛機跑道，供美日進行兩棲作戰、飛彈攔截、F-35B匿蹤戰飛行等軍事演練，可望於4年內展開。這座島嶼將作為若「台灣有事」，可迅即部署兵力、支援彈藥的基地。

目前日本駐有1,800名美國海軍陸戰隊，是美國以外最大海陸兵力，多部署在沖繩。就日本全國而言，現有54,000名美國駐軍。

因應中國威脅 美日強化反艦能力 沖繩部署戰鬥部隊