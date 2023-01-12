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【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通

➤公路總局今(11日)表示，初估坍方原因是近期地震加上昨晚降雨時雨量超過60毫米，造成大理岩的裂縫擴大後崩塌。➤公路總局南澳工務段長陳鶴仁指出，坍方處位於大清水隧道及13號隧道中間的明隧道內，造成明隧道毀損及道路阻斷，第一時間先將南北向車輛引導出隧道，初估沒有人車受困。➤公路總局第四養護工程處說，依東部陸路運輸中斷標準作業程序啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並啓動蔬果北運機制；另海運部分已聯繫交通部航港局，目前規劃準備中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/12 12:02
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側...
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道跟13號隧道連接處12日凌晨0時33分發生坍方，造成明隧道受損，雙向交通受阻。（花蓮縣消防局提供...

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側...

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道跟13號隧道連接處12日凌晨0時33分發生坍方，造成明隧道受損，雙向交通受阻。（花蓮縣消防局提供...

更新時間: 2023-01-12 12:00

首次發稿: 2023-01-12 09:35

【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通

圖為北側搶修狀況。（公路總局提供）中央社

【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通

台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓毀明隧道25公尺，事故路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，搶通作業困難。（公路總局提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨（11日) 深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

公路總局第四養護工程處發布新聞稿表示，研判前期地震鬆動加降雨影響，明隧道上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，衝擊動量已超過明隧道耐受度，壓損混凝土明隧道約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，初估坍方量約1200立方公尺，最大塊石約3公尺高；坍方路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺。

四工處南澳工務段長陳鶴仁對媒體表示，土石連同混凝土增加清理難度，且受限路面狹窄，作業空間有限，而昨晚至今雨勢不斷，現場持續落石都影響搶通，正陸續調派機具支援。

四工處說，依東部陸路運輸中斷標準作業程序（SOP）啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並啓動蔬果北運機制；另海運部分已聯繫交通部航港局，目前規劃準備中。

台9線蘇花公路大清水隧道南口昨深夜發生坍方，公路總局今(11日)表示，初估原因是近期地震加上昨晚降雨時雨量超過60毫米，造成大理岩的裂縫擴大後崩塌。

公路總局指出，災害處坍方堆疊高5公尺，長達25公尺，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，初估日夜搶修約需4個工作日，預估1月15日下午5時搶通。

公路總局養護組長李順成表示，這路段的地質屬於大理岩，上面有很多溶洞，因為雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上昨天晚上降雨的時雨量超過60毫米，因此裂縫擴大，最後導致崩塌。

李順成指出，目前規劃海陸空方向疏運，陸運方面要往台北的旅客，小車及中巴白天上午7時到下午5時可以走中橫到梨山後接台7甲線往宜蘭後接國5，約耗時3到4小時或者轉搭火車。

晚間時段或大車則是必須走南迴後接國道返回台北，預估耗時8小時才能回到台北。李順成表示，除此之外已協調火車及航空公司跟航港局，都將會視疏運需求在搶修時間加開班次疏運旅客。

李順成表示，根據統計，平日走蘇花公路的運量單向為3000輛次，假日部分則約有6000到7000輛次，連假期間會更多，因此若無法在15日搶通，恐會衝擊春節疏運。

至於未來此路段要如何補強，中央社引述李順成表示，還是希望通過蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），在尚未完成蘇花安之前，將會請專家學者評估要如何處理。

目前蘇花安預計在今年底送環評審查，預計完工時間在2031年。

東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通

首次發稿: 2023-01-12 09:35

東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向交通中斷

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道內今天(1月12日)凌晨0時33分發生坍方，蘇花路廊交通中斷，公路單位初估沒有人車受困，因深夜視線不佳，預計天亮後才可評估坍方狀況。

【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道及13號隧道中間的明隧道12日凌晨0時33分發生坍方，造成蘇花路廊交通中斷，公路單位初估沒有人車受困，目前派員搶修中。（新城警分局提供）中央社

【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道口嚴重坍方　雙向日夜搶修、預計15日下午5時搶通

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道內12日凌晨0時33分發生坍方，造成蘇花路廊交通中斷，警方於崇德部落、仁水隧道北端設立管制站，禁止車輛進入。圖為崇德管制站。（新城警分局提供）中央社

公路總局第四區養護工程處南澳工務段長陳鶴仁指出，坍方處位於大清水隧道及13號隧道中間的明隧道內，造成明隧道毀損及道路阻斷，第一時間先將南北向車輛引導出隧道，初估沒有人車受困。

中央社引述陳鶴仁說，坍方處為台9線及台9丁線共線處，蘇花路廊南北雙向交通中斷，已派機具現場處理中，因土石堆滿明隧道斷面，加上夜間視線不佳，暫時無法估算坍方面積，待天亮確認坍方狀況，才可評估何時能搶通。

因應坍方，蘇花路廊南北向無法通行，新城警分局擴大南北向人車管制點，北上管制站設於崇德管制站、南下管制站在台9線155公里仁水隧道北端。

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