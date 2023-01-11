歳末嚴冬送暖被 月稱光明寺關懷社會弱勢族群

福智團體月稱光明寺秉持佛陀慈悲利生的精神，將去(2022)年 秋季超薦法會十方信施的愛心捐助持續綿延。時值歳末嚴冬， 寺方特別準備有機棉被60床， 將分批送至桃園市龜山區與復興區的國小清寒學子、 嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店照顧的艱困家庭， 以及新竹縣尖石鄉的育幼院；另備暖暖貼900片， 提供給長年關懷的台南街友。首批有機暖被已於去年12月23日由 居士代表陳金源等人親送至桃園市福源國小、大崗國小， 第二批也已於今(2023)年1月9日親送至桃園市復興區長興國 小、羅浮國小，由校方代表接受， 並感謝此一善舉為學子種下利他助人的良善種子。 所有物資將陸續送至育幼院、關懷戶與街友手上， 傳遞社會的溫暖與關懷。

月稱光明寺秉持創辦人日常法師悲智教誨，多年來舉辦「 秋季誦經超薦法會」，結合居士弟子們的善心與協助， 透過各縣市公益平台、學校、鄉鎮里辦， 將祈福物資捐贈給需要幫助的族群。寺方此次捐贈有機暖被的善行， 也感動棉被工廠額外再捐贈3條毛毯和20件棉被套， 將合併在此次捐贈，送到需要關懷的兒少與家庭手中， 並配合育幼院需求，將雙人棉被改為適合小孩、小小孩的單人尺寸。 福智團體感謝各界大眾響應，傳遞暖心祝福至社會角落，傳持佛陀慈 悲智慧光明的法炬，帶動溫馨祥和的社會風氣。

位於苗栗的月稱光明寺已8 年榮獲內政部績優宗教團體獎項肯定，除了專心修學辦道，並透過僧 俗二眾走入社區關心人民及土地環境，透由行善利他、推動人文教育 與蔬食淨塑等環保理念來實踐佛法，提供世人心靈的提升與身心的關 懷，傳遞佛法慈悲利人胸懷，創造社會溫馨有愛的家園。期望發揮佛 法安定人心的影響力，營造良善社會風氣，與大眾共同締造幸福美麗 的人間淨土。

福智團體月稱光明寺捐贈有機暖被至桃園市復興區長興國小，由校方代表接受。(照片由福智基金會提供)